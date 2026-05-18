Вячеслав Федорищев поставил задачи по подготовке к новому отопительному сезону

В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, подвели итоги отопительного сезона 2025-2026 гг. и обсудили подготовительные мероприятия на будущее.

«В целом отопительный сезон в Самарской области прошел удовлетворительно, единственное – массовые замечания от жителей были связаны с завершением сезона с точки зрения погодных условий, на которые мы повлиять не можем, но вот нашу реакцию можем сделать более слаженной и четкой», — отметил глава региона.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань сообщил, что отопительный сезон пройден без чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. К отопительному периоду было подготовлено более 2100 котельных, более 20 тысяч объектов жилищного фонда, свыше 5 тысяч объектов социальной сферы. В этом году количество объектов сохраняется.

На подготовку и проведение ОЗП было затрачено порядка 5 млрд рублей. Дополнительно в виде субсидий – порядка 2 млрд рублей муниципальным образованиям на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Паспорта готовности уровня «готов» получили все муниципальные образования, кроме Отрадного, Жигулевска и Богатовского района, у которых были паспорта «готов с условиями». Администрациям этих муниципалитетов поручено проанализировать ошибки и отработать все замечания при подготовке к новому сезону.

Для снижения аварийности электросетевыми организациями на текущий год сформированы программы по массовой замене линий электропередач — по области объем составит более 590 км. С учетом национальных проектов, государственных и инвестиционных программ – в планах перекладка более 180 км инженерных коммуникаций. На 2026 год — капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций в 213 МКД.

По поручению губернатора ведется строительство новых котельных в поселке Волжский Утес Шигонского района, в селе Сергиевск Сергиевского района. За счет казначейских инфраструктурных кредитов — строительство трех котельных в Кинель-Черкасском районе. Виталий Брижань обозначил контрольные даты подготовки к следующему отопительному периоду.

Заместитель руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Сергей Горбунов обозначил основные нарушения, которые были допущены некоторыми муниципалитетами в ходе подготовки к прошлому отопительному сезону. В частности, это отсутствие контроля за сроками устранения указанных ведомством нарушений, проведение повторных оценок готовности без участия представителей управления Ростехнадзора, некорректное размещение необходимых документов по отопительному периоду на официальных сайтах администраций. Также были обозначены проблемные вопросы в части работы теплоснабжающих организаций.

«Много прозвучало оперативной информации, замечаний, в целом новых направлений подготовки. Я вас прошу взять под контроль лично, с тем чтобы мы в отопительный сезон вошли и проходили его еще более подготовленными», — поручил губернатор Виталию Брижаню.

В протокол внесен еще ряд поручений: районам нужно принять меры по снижению убыточности ресурсоснабжающих организаций, осуществлять контроль за перекладкой сетей. Также должны быть разработаны и утверждены инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций муниципалитетов.

Большую работу обеспечивает ПАО «Т Плюс». Директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов подчеркнул, что в рамках подготовки к предыдущему сезону было заменено порядка 90 км тепловых сетей по четырем городам присутствия, есть динамика по снижению аварийности. К примеру, в два раза снижена аварийность Тольяттинской ТЭЦ. В рамках подготовки к будущему сезону компания в апреле провела испытания тепловых сетей на максимальную температуру, устранила выявленные повреждения. Сейчас проводятся гидравлические испытания. В этом году объем инвестиций компании в модернизацию сетей составит порядка 4 млрд рублей. Планируется переложить около 62 км сетей, кроме этого около 20 км трубопроводов будут заменены по итогам диагностики после гидравлических испытаний.

«Спасибо вам, правительству Самарской области — мы в этом году вошли в федеральную программу по казначейскому инфраструктурному кредиту, — обратился Марат Феткуллов к губернатору, — нам выделено на 2026-2027 годы дополнительное финансирование порядка 1,4 мрд рублей — мы планируем обратить особое внимание на магистральные сети, в этом году 4 участка тепловых сетей будут заменены в Самаре. В следующем году мы должны завершить программу».

Как сообщил глава региона, Самарской области будут выделены дополнительные лимиты в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. «Заявки необходимо формировать уже сейчас — не только по «Т Плюс», но и в целом по периметру», — поручил он первому заместителю губернатора – председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

Также Вячеслав Федорищев сделал акцент на необходимости оперативно устранять разрытия после ремонтных работ на сетях.

О мероприятиях по контролю за подготовкой к отопительному сезону со стороны управляющих организаций, отработкой обращений граждан доложил врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян. На предмет готовности к предстоящему отопительному сезону ведомство проведет профилактическое обследование более 7 тысяч многоквартирных домов в регионе, по каждому дому (порядка 22 тысяч МКД) проконтролирует получение паспорта готовности, примет участие в комплексных противоаварийных тренировках на объектах теплоснабжения в муниципалитетах.

«Также, Вячеслав Андреевич, во исполнение вашего поручения относительно контроля при окончании отопительного периода при нестабильных погодных условиях обязательно примем меры реагирования к поставщикам тепла, чтобы проконтролировать нужный срок подачи и отключения тепла, чтобы больше жалоб от жителей не поступало в этот период», — отметил руководитель ГЖИ.

«Еще раз вам всем повторяю: не чтобы больше жалоб от жителей не поступало, а чтобы у жителей не было проблем, с которыми они обращаются. Это разные вещи», — особо подчеркнул губернатор. Также Вячеслав Федорищев сделал акцент на сохраняющейся перед правительством области, профильным министерством и ГЖИ задаче по повышению эффективности деятельности управляющих компаний. Доклад по данной теме глава региона поручил представить через месяц.

«Все поручения по отопительному сезону даны, коллеги, работаем и еженедельно сверяем часы», — заключил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области