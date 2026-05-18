С 20 по 24 мая кинотеатра под открытым небом "Филин" ждет зрителей.
Кинотеатра под открытым небом "Филин": афиша на эту неделю
С 27 по 30 мая Самарская областная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову, приглашая на межрегиональный книжный фестиваль.
СОУНБ приглашает на межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: игра в классики»
В пятницу, 15 мая 2026 года на заседании правительства Самарского региона был рассмотрен ряд социально значимых вопросов.
Отчет о работе органов исполнительной власти в 2025 году утвержден на заседании облправительства 
В понедельник, 18 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Октябрьск, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Вячеслав Федорищев поручил оперативно восстановить движение автобусов на Мехзаводе в Самаре
В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, подвели итоги отопительного сезона 2025-2026 гг. и обсудили подготовительные мероприятия на будущее.
Вячеслав Федорищев поставил задачи по подготовке к новому отопительному сезону
18 мая в Самаре проходят мероприятия, посвященные Дню Самарского знамени — в этом году исторической реликвии исполняется 150 лет.
Молебен в честь Самарского знамени состоялся в Иверском женском монастыре
28 мая и 4 июня в КРЦ «Звезда» состоятся игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара». Участниками игр станут команды со всех уголков России, а также из Республики Беларусь, они будут сражаться за выход в полуфинал.
Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» начнутся 28 мая
В Самарской области подвели итоги второго сезона комплексной региональной программы «СВОе Дело», направленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть или развивать собственное дело.
Новые возможности для героев: в Самарской области вручили сертификаты выпускникам программы «СВОе Дело»
СОУНБ приглашает на межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: игра в классики»

С 27 по 30 мая Самарская областная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову, приглашая на межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ». Это событие позволит через бережное отношение к классике взглянуть на бессмертные творения великих писателей России под непривычным углом, пронизанным духом игры и творчества.

Прологом фестиваля станут три насыщенных дня.
27 мая библиотека проведёт межрегиональную научную конференцию «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б. М. Салтыкова». В ней примут участие учёные-историки, искусствоведы, археологи, библиотечные, музейные и архивные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Ключевым объектом обсуждения станет Самарская рукопись – самая древняя известная на сегодняшний день книга, написанная в Самаре.

28 мая в Самарской областной научной библиотеке подведут итоги конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных библиотек Самарской области «Профессиональное признание». Участники, среди которых жюри определило лауреатов конкурса, прибудут почти со всей Самарской области, в том числе из девяти муниципалитетов региона.

29 мая пройдёт «Школа комплектатора», где соберутся представители муниципальных библиотек региона, а также представители издательства «Пешком в историю», которые обсудят современные стратегии пополнения фондов, методы работы с документами, покажут издательские проекты и новые книжные серии.

Основная программа фестиваля развернётся 30 мая с 11:00 до 22:00. Гостям Самарской областной научной библиотеки предстоит увлекательное путешествие по десяти тематическим площадкам.

Точкой притяжения станет площадка «Игры демиургов» – традиционная литературная гостиная, где признанные российские авторы встретятся со своей аудиторией. Среди приглашённых гостей – Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Марина Москвина, Андрей Геласимов и другие известные писатели.

Площадки фестиваля в Самарской областной научной библиотеке охватывают все категории читателей благодаря участию учреждений-партнёров. Так, литературно-игровая площадка «Игра слов» рассчитана на самых юных гостей. Представители Самарской областной детской библиотеки проведут для них мастер-классы, лекции, игры, литературные конкурсы и другие увлекательные активности, включая встречи с детскими писателями. Площадку «Своя игра» организует Самарская областная библиотека для молодёжи, которая подготовила несколько тематических блоков, посвящённых творческому потенциалу, любви к литературе и родной земле. А Самарская областная библиотека для слепых откроет площадку «Игра ума», которая предложит особые проекты, адресованные незрячим и слабовидящим читателям.

Помимо литературы фестиваль раскроет и другие виды искусства. Богатую музыкальную палитру представят участники площадки «Живая классика»: ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета, ансамбль средневековой музыки «Altera Musica», творческие союзы «Волга-Фолк Бэнд» и «KontrabuzzZ» подарят гостям подлинный калейдоскоп жанров и эпох. Площадка «Жизнь – игра» станет театральным марафоном, вместившим три постановки. Сказку «Аленький цветочек» покажет театр «Мастерская», театр «Город» представит постановку «Кроткая» по одноимённой повести Ф.М. Достоевского, а артисты Шостакович Опера Балет покажут зрителям театрализованную фантазию «Метель» по повести А.С. Пушкина. Не останется без внимания и живопись: на площадке «Классика жанра» развернутся выставки работ российских и самарских художников.

На фестивале распахнёт свои двери особая площадка «Классический интернационал» Дома дружбы народов, посвящённая Году единства народов России.

Впервые в истории фестиваля организована площадка для обратной связи «Постскриптум», где гости смогут поделиться впечатлениями, оставить отзыв. Участникам предложат запечатлеть живые эмоции, стать соавторами книги о фестивале и поучаствовать в лотерее.

Вход свободный!

0+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

