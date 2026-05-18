Кинотеатра под открытым небом "Филин": афиша на эту неделю

С 20 по 24 мая кинотеатра под открытым небом "Филин" ждет зрителей.

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:

20 мая (среда):
18.00 -18.10  «Петр Алабин»
(документальный,  2006г., 12+)
18.15 – 20.00  «Волга-Волга» (1938г., 6+)
20.10 – 22.20 «Сокровище нации» (2004г., 12+)

21 мая (четверг):
17.00 – 17.50 «Надежда» (1954г., 12+)
18.00 – 19.30 «Девчата»  (1961г., 0+)
19.30 – 22.05 «Последний самурай»  (2003г., 18+)

22 мая (пятница):
17.00 – 18.35 «Сестренка» (2019г., 6+)
18.45 – 20.50 «Унесенные призраками»
(2001г., 12+)
21.00 – 22.30 «Путешествие к центру земли» (2008г., 12+)

23 мая (суббота):
18.00 – 19.45 «Стрельцов» (2020г., 6+)
20.00 – 22.15 «Валериан и город тысячи планет» (2017г., 12+)

24 мая (воскресенье):
17.00 – 17.40 Мультфильмы:«Сказ о Евпатии Коловрате»(1985г), «Сказание про Игорев поход» (1972г)
17.50 – 18.35 «Первопечатник Иван Федоров» (1941 12+)
18.45 – 20.15 «Три богатыря и конь на троне» (2021г., 6+)
20.20 – 22.30 «Лед 2» (2020г, 6+)

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Самара

