Кинотеатра под открытым небом "Филин": афиша на эту неделю

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:

20 мая (среда):

18.00 -18.10 «Петр Алабин»

(документальный, 2006г., 12+)

18.15 – 20.00 «Волга-Волга» (1938г., 6+)

20.10 – 22.20 «Сокровище нации» (2004г., 12+)

21 мая (четверг):

17.00 – 17.50 «Надежда» (1954г., 12+)

18.00 – 19.30 «Девчата» (1961г., 0+)

19.30 – 22.05 «Последний самурай» (2003г., 18+)

22 мая (пятница):

17.00 – 18.35 «Сестренка» (2019г., 6+)

18.45 – 20.50 «Унесенные призраками»

(2001г., 12+)

21.00 – 22.30 «Путешествие к центру земли» (2008г., 12+)

23 мая (суббота):

18.00 – 19.45 «Стрельцов» (2020г., 6+)

20.00 – 22.15 «Валериан и город тысячи планет» (2017г., 12+)

24 мая (воскресенье):

17.00 – 17.40 Мультфильмы:«Сказ о Евпатии Коловрате»(1985г), «Сказание про Игорев поход» (1972г)

17.50 – 18.35 «Первопечатник Иван Федоров» (1941 12+)

18.45 – 20.15 «Три богатыря и конь на троне» (2021г., 6+)

20.20 – 22.30 «Лед 2» (2020г, 6+)

Фото: Самарская набережная