Новые возможности для героев: в Самарской области вручили сертификаты выпускникам программы «СВОе Дело»

В Самарской области подвели итоги второго сезона комплексной региональной программы «СВОе Дело», направленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть или развивать собственное дело. Во втором потоке программы обучение завершили 85 человек. 
Cтарт новой региональной программе «СВОё Дело. Самарская область» дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в сентябре прошлого года. 
«Программа «СВОе Дело» поддерживает тех, кто решил реализовать себя в предпринимательстве. Каждая из предложенных во время проекта идей несет в себе большой потенциал: создание новых рабочих мест, развитие территорий, вклад в экономику родного региона. Проект объединяет целеустремленных, предприимчивых людей, которые умеют действовать. Уверен, новые знания помогут участникам воплотить в жизнь все начинания», — поздравил выпускников программы заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  
В торжественной обстановке выпускникам программы вручили сертификаты о прохождении программы. Следующий шаг для многих их них — участие в грантовом конкурсе. Участники СВО и члены их семей смогут претендовать на финансовую поддержку и получить до 500 тысяч рублей на открытие или масштабирование бизнеса.
Ветеран спецоперации Руслан Аюкаев по профессии — строитель. После возвращения из зоны СВО зарегистрировался в качестве предпринимателя и начал развивать свой бизнес в сфере строительства и ремонта. 
«Вместе со мной программу проходили мои сыновья. Один тоже занимается строительством, второй — пищевым производством. Программа показала, что знаний никогда не бывает достаточно, было очень полезно. Сейчас будут гранты — дополнительное финансирование в бизнесе поможет нам развиваться», — поделился ветеран СВО.
Программа «СВОе Дело. Самарская область» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и включает несколько этапов: занятия по генерации бизнес-идей, мотивирующие встречи, 7-недельное обучение в Центре «Мой бизнес», а также сопровождение проектов под наставничеством действующих предпринимателей.
Проекты участников программы охватили широкий спектр направлений — пищевое производство, строительство, агротуризм, дополнительное образование, розничная торговля, сфера услуг и др.
«Я 23 года проработал в сфере торговли, затем захотел попробовать себя в предпринимательстве — купил франшизу, открыл кафе, но не хватило финансов, опыта, умений. Узнав о программе, решил подчерпнуть новые знания. Во время обучения много нюансов для себя открыл, сделал выводы, почему ранее не получалось, — поделился участник программы Владимир Трыков. — После возвращения с СВО тяжело найти себя, и я думаю, что при такой поддержке со стороны государства у многих парней должно получиться реализовать себя в бизнесе».
Организаторами программы выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Самарской области и Фонда «Защитники Отечества».
О старте третьего потока программы «СВОе Дело. Самарская область», который запланирован на второе полугодие 2026 года, будет объявлено на сайте Минэкономразвития Самарской области и на портале mybiz63.ru. 

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

