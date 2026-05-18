С 20 по 24 мая кинотеатра под открытым небом "Филин" ждет зрителей.
Кинотеатра под открытым небом "Филин": афиша на эту неделю
С 27 по 30 мая Самарская областная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову, приглашая на межрегиональный книжный фестиваль.
СОУНБ приглашает на межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: игра в классики»
В пятницу, 15 мая 2026 года на заседании правительства Самарского региона был рассмотрен ряд социально значимых вопросов.
Отчет о работе органов исполнительной власти в 2025 году утвержден на заседании облправительства 
В понедельник, 18 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Октябрьск, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Вячеслав Федорищев поручил оперативно восстановить движение автобусов на Мехзаводе в Самаре
В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, подвели итоги отопительного сезона 2025-2026 гг. и обсудили подготовительные мероприятия на будущее.
Вячеслав Федорищев поставил задачи по подготовке к новому отопительному сезону
18 мая в Самаре проходят мероприятия, посвященные Дню Самарского знамени — в этом году исторической реликвии исполняется 150 лет.
Молебен в честь Самарского знамени состоялся в Иверском женском монастыре
28 мая и 4 июня в КРЦ «Звезда» состоятся игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара». Участниками игр станут команды со всех уголков России, а также из Республики Беларусь, они будут сражаться за выход в полуфинал.
Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» начнутся 28 мая
В Самарской области подвели итоги второго сезона комплексной региональной программы «СВОе Дело», направленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть или развивать собственное дело.
Новые возможности для героев: в Самарской области вручили сертификаты выпускникам программы «СВОе Дело»
Молебен в честь Самарского знамени состоялся в Иверском женском монастыре

18 мая в Самаре проходят мероприятия, посвященные Дню Самарского знамени — в этом году исторической реликвии исполняется 150 лет.

18 мая в Самаре проходят мероприятия, посвященные Дню Самарского знамени — в этом году исторической реликвии исполняется 150 лет.

Утром в Иверском монастыре был совершен благодарственный молебен, его возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. На богослужении присутствовали клирики Самарской митрополии и Иверской обители, воспитанницы и педагоги Иверской гимназии. Вместе с прихожанами в богослужении приняли участие заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов, председатель Думы города Самары Сергей Рязанов и заместитель главы города Самары Сергей Карасев.

«День Самарского знамени — особая дата для Самары и региона. Она напоминает нам об историческом пути и предназначении России, о бескорыстной помощи и защите братских народов, когда общество сплотилось в едином порыве ради благого дела», – отметил заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов.

Ровно 150 лет назад, в 1876 году, Самарское знамя было вышито монахинями Иверского женского монастыря, а в 1877 году, во время русско-турецкой войны, передано балканским ополченцам. В центре полотнища на одной стороне вышит золотой крест с изображением Иверской Иконы Божией Матери, с другой — славянские просветители св. Кирилл и Мефодий. Это изображение взято за основу для современного флага Самарской области, утвержденного в 1998 году.

«День Самарского знамени — это символ несгибаемой воли нашего народа. В каждой нити полотна, в каждой вышитой букве — история героических подвигов, мужества и самопожертвования. Сегодня, вспоминая наших предков, мы понимаем, что истинная сила нашего народа заключается в глубоком милосердии, непоколебимом единстве и той готовности прийти на помощь, которая всегда была присуща самарцам. Самарское знамя — это и память о прошлом, и вечный ориентир, напоминающий о важности веры в правое дело и способности вместе преодолевать любые испытания», – сказал председатель Думы города Самары Сергей Рязанов.

Подлинник Самарского знамени хранится в Национальном музее военной истории в Софии и награжден орденом «За храбрость».

«Самарское знамя — не просто реликвия, а живой символ освобождения болгарского народа от пятивекового османского ига. Сегодня его копия находится в ряде воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне проведения СВО. Этот стяг вдохновляет наших защитников, напоминает о вековых традициях доблести. Самарское знамя — символ того, что Россия верна своим ценностям и никогда не бросает своих», – подчеркнул заместитель главы города Самары Сергей Карасев.

После завершения богослужения в Иверской обители состоялось возложение цветов на могилу Петра Алабина, инициатора создания Самарского знамени. Отметим, что также мероприятия, посвященные Дню Самарского знамени, прошли в школах и учреждениях культуры — это единые уроки истории, тематические лектории и кинопоказы.

 

