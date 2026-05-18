Молебен в честь Самарского знамени состоялся в Иверском женском монастыре

18 мая в Самаре проходят мероприятия, посвященные Дню Самарского знамени — в этом году исторической реликвии исполняется 150 лет.

Утром в Иверском монастыре был совершен благодарственный молебен, его возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. На богослужении присутствовали клирики Самарской митрополии и Иверской обители, воспитанницы и педагоги Иверской гимназии. Вместе с прихожанами в богослужении приняли участие заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов, председатель Думы города Самары Сергей Рязанов и заместитель главы города Самары Сергей Карасев.

«День Самарского знамени — особая дата для Самары и региона. Она напоминает нам об историческом пути и предназначении России, о бескорыстной помощи и защите братских народов, когда общество сплотилось в едином порыве ради благого дела», – отметил заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов.

Ровно 150 лет назад, в 1876 году, Самарское знамя было вышито монахинями Иверского женского монастыря, а в 1877 году, во время русско-турецкой войны, передано балканским ополченцам. В центре полотнища на одной стороне вышит золотой крест с изображением Иверской Иконы Божией Матери, с другой — славянские просветители св. Кирилл и Мефодий. Это изображение взято за основу для современного флага Самарской области, утвержденного в 1998 году.

«День Самарского знамени — это символ несгибаемой воли нашего народа. В каждой нити полотна, в каждой вышитой букве — история героических подвигов, мужества и самопожертвования. Сегодня, вспоминая наших предков, мы понимаем, что истинная сила нашего народа заключается в глубоком милосердии, непоколебимом единстве и той готовности прийти на помощь, которая всегда была присуща самарцам. Самарское знамя — это и память о прошлом, и вечный ориентир, напоминающий о важности веры в правое дело и способности вместе преодолевать любые испытания», – сказал председатель Думы города Самары Сергей Рязанов.

Подлинник Самарского знамени хранится в Национальном музее военной истории в Софии и награжден орденом «За храбрость».

«Самарское знамя — не просто реликвия, а живой символ освобождения болгарского народа от пятивекового османского ига. Сегодня его копия находится в ряде воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне проведения СВО. Этот стяг вдохновляет наших защитников, напоминает о вековых традициях доблести. Самарское знамя — символ того, что Россия верна своим ценностям и никогда не бросает своих», – подчеркнул заместитель главы города Самары Сергей Карасев.

После завершения богослужения в Иверской обители состоялось возложение цветов на могилу Петра Алабина, инициатора создания Самарского знамени. Отметим, что также мероприятия, посвященные Дню Самарского знамени, прошли в школах и учреждениях культуры — это единые уроки истории, тематические лектории и кинопоказы.

Фото: пресс-служба администрации Самары