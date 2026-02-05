С 6 февраля переправа «Самара – Рождествено» расширяет график работы



Утренние рейсы будут отправляться раньше — с 6:30. Изменение в расписании введено по просьбам жителей села Рождествено, сообщает минтранс СО.



График работы переправы:



· Первый утренний рейс из Самары — 6:30.

· Последний вечерний рейс из Рождествено — 19:00.

· Место отправления из Самары: площадка на Речном вокзале.

· Отправление судов в течение дня происходит по мере их наполнения.



Работа судов на воздушной подушке осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.



На линии также продолжает работать второй перевозчик — ООО «КП Проран». Суда отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской.

Фото: минтранс СО