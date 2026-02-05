Минпросвещения РФ направило комиссии во все школы, где в последнее время происходили ЧП

Экспертные комиссии Министерства просвещения РФ были направлены во все школы, где в последнее время происходили чрезвычайные происшествия. Об этом 5 февраля сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишут "Известия".

«Публично мы об этом не говорили, но в каждую школу, где были трагические случаи, мы направили свою комиссию», — приведены его слова в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

Руководство указанных учебных заведений относилось формально к рекомендациям ведомства по организации воспитательного и образовательного процессов.

Как уточнил Кравцов, в настоящее время Минпросвещения на федеральном уровне приняло все необходимые документы и регламенты для профилактики таких случаев, чтобы предотвратить ЧП в будущем. Однако проблема в том, что учебные заведения не всегда соблюдают указанные рекомендации.

