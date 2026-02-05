Я нашел ошибку
Главные новости:
С 6 февраля утренние рейсы будут отправляться раньше — с 6:30. Изменение в расписании введено по просьбам жителей села Рождествено.
 С 6 февраля переправа «Самара – Рождествено» расширяет график работы
Намеренное поедание снега или облизывание сосулек может привести к расстройствам желудка, инфекциям дыхательных путей и травмам полости рта из-за острых кусочков льда.
Подмосковный педиатр предупредила, что небезопасно ловить ртом снежинки и лизать сосульки
Программа «ЖИВОЕ» - это моноспектакль, составленный из стихов, историй с необычным взглядом на привычное, с юмором, иронией и светлыми воспоминаниями.
В Самарской библиотеке для молодежи состоится моноспектакль «ЖИВОЕ» поэта, ветерана СВО Александра Гущева
Об этом 5 февраля сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Руководство указанных учебных заведений относилось формально к рекомендациям ведомства по организации воспитательного и образовательного процессов.
Минпросвещения РФ направило комиссии во все школы, где в последнее время происходили ЧП
22 июня 2025 года на одной из улиц Самары между фигурантом и ранее не знакомым ему мужчиной произошел конфликт.
В Самаре завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство местного жителя, 
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко во время встречи обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
Экспертные комиссии Министерства просвещения РФ были направлены во все школы, где в последнее время происходили чрезвычайные происшествия. Об этом 5 февраля сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишут "Известия".

«Публично мы об этом не говорили, но в каждую школу, где были трагические случаи, мы направили свою комиссию», — приведены его слова в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

Руководство указанных учебных заведений относилось формально к рекомендациям ведомства по организации воспитательного и образовательного процессов.

Как уточнил Кравцов, в настоящее время Минпросвещения на федеральном уровне приняло все необходимые документы и регламенты для профилактики таких случаев, чтобы предотвратить ЧП в будущем. Однако проблема в том, что учебные заведения не всегда соблюдают указанные рекомендации.

 

Фото:  pxhere.com

 

Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
5 февраля 2026  13:45
5 февраля 2026  13:36
5 февраля 2026  12:46
5 февраля 2026  10:02
