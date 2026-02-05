В Самарской библиотеке для молодежи состоится моноспектакль «ЖИВОЕ» поэта, ветерана СВО Александра Гущева

6 февраля в 13.00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится моноспектакль «ЖИВОЕ» поэта, ветерана СВО Александра Гущева.



Программа «ЖИВОЕ» - это моноспектакль, составленный из стихов, историй с необычным взглядом на привычное, с юмором, иронией и светлыми воспоминаниями. Это жизнь со всей её правдой. Некоторые стихи, входящие в состав программы, Александр Гущев написал задолго до СВО, другая часть основана на реальных военных событиях и репрезентует собственный опыт.

По этому принципу разделена и программа творческой встречи. В первой части будет представлена гражданская лирика, зарисовки быта и наблюдения за характерами людей. Вторая часть – фронтовые истории, события из военной жизни автора, выстроенные в хронологическом порядке.

(18+)

Фото: минкульт СО