Ирина Калягина и Владимиром Гальченко во время встречи обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»

В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд». Организатором проекта выступил Союза театральных деятелей России, который в этом году отмечает свой 150 –летний юбилей.

Проект «Театральный поезд» станет значимым событием для Самары и всей театральной жизни России, он направлен на популяризацию театрального искусства и укреплению культурных связей между регионами.



Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области встретилась с Владимиром Гальченко, председателем Самарского отделения Союза театральных деятелей России. Во время этой встречи обсудили детали подготовки проекта, программы мероприятий.



«Мне бы хотелось, чтобы эти дни стали для наших коллег из других городов и наших зрителей яркими и запоминающимися. Уже определены театральные коллективы, которые прибудут в Самару – «Драматический театр города Вольска», «Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодёжи «Балаганчикъ» г. Саратов, «Волгоградский молодежный театр» и Ансамбль народных инструментов «Паратиз» из Саратова. Показ спектаклей различных жанров позволит зрителям увидеть как классические, так и современные постановки, что привлечет внимание разной аудитории», – поделилась Ирина Евгеньевна.



Кроме того, образовательные мероприятия и мастер-классы станут отличной возможностью для молодых артистов и студентов учебных заведений поучиться у опытных мастеров. Творческие встречи также поддержат диалог между театрами и создадут пространство для обмена опытом и идеями.



Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ОАО «РЖД» и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО