Подмосковный педиатр предупредила, что небезопасно ловить ртом снежинки и лизать сосульки

Заведующая поликлиникой № 5 «Путилково» Красногорской больницы, врач-педиатр Оксана Царегородцева предупредила, что небезопасно ловить ртом снежинки и лизать сосульки, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в четверг, 5 февраля, она отметила, что снежинки и сосульки лишь кажутся чистыми, однако на самом деле содержат различные частицы из атмосферы — пыль, микробы, бактерии, продукты автомобильных выхлопов, следы животных и птиц, а также соли и дорожные реагенты. Она подчеркнула, что цвет снега не свидетельствует о его безопасности.

Намеренное поедание снега или облизывание сосулек может привести к расстройствам желудка, инфекциям дыхательных путей и травмам полости рта из-за острых кусочков льда. По ее словам, для детей также существует риск проглатывания посторонних предметов или химических веществ.

Снег за пределами города не безопаснее городского - на нем могут оставаться следы диких животных с бактериями. Снег на дорогах и тропинках, по ее словам, содержит микроорганизмы, частицы почвы, а талая вода не проходит очистку и может включать патогены.

Эксперт рекомендовала объяснять детям, что снег и сосульки не подходят для употребления в пищу. Она предложила наглядный способ — собрать снег на ватный диск, дождаться его высыхания и показать ребенку оставшуюся грязь, чтобы продемонстрировать, что снег может быть источником микробов.

