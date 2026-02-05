В Самаре завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство местного жителя, 

22 июня 2025 года на одной из улиц Самары между фигурантом и ранее не знакомым ему мужчиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый достал имеющийся при себе пистолет и, угрожая оппоненту убийством в словесной форме, выстрелил в воздух.



После этого злоумышленник нанёс мужчине пистолетом, используя его в качестве оружия, удар пе голове.



Фигурант не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство до конца в связи с активным сопротивлением потерпевшего, а также своевременным оказанием мужчине квалифицированной медицинской помощи.



Согласно выводам криминалистической экспертизы указанный пистолет является сигнальным, промышленного изготовления, к огнестрельному оружию не относится.



По ходатайству органов следствия судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.



Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.