Из Самары Рождествено запустят суда на воздушной подушке

Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке.

В пятницу, 2 января, на переправе Самара — Рождествено приостановили движение судов из-за усиления ледостава.

Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке. Однако возобновление перевозок будет зависеть от погодной обстановки.

На период действия ограничений готовятся к запуску альтернативные маршруты — автозимник "село Шелехметь – урочище "Белые домики" и рейсы на судах на воздушной подушке. Первый откроется после необходимого промерзания грунта, а во втором случае перевозки начнутся после формирования устойчивого ледового покрова, сообщает 450media.ru.

 

фото: pxhere.com

Теги: Волга Самара

