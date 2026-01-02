Из Самары Рождествено запустят суда на воздушной подушке

В пятницу, 2 января, на переправе Самара — Рождествено приостановили движение судов из-за усиления ледостава.



Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке. Однако возобновление перевозок будет зависеть от погодной обстановки.



На период действия ограничений готовятся к запуску альтернативные маршруты — автозимник "село Шелехметь – урочище "Белые домики" и рейсы на судах на воздушной подушке. Первый откроется после необходимого промерзания грунта, а во втором случае перевозки начнутся после формирования устойчивого ледового покрова, сообщает 450media.ru.

фото: pxhere.com