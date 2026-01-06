Я нашел ошибку
Главные новости:
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
В настоящее время самарский отряд «ЛизаАлерт» использует 5 квадрокоптеров, в том числе аппараты с тепловизорами, способные работать даже в сложных погодных условиях.
Иван Носков: «Самарский отряд «ЛизаАлерт» стал надежной поддержкой для оперативных служб города и области»
Для обычных пользователей, которые совершают бытовые переводы и не участвуют в рискованных схемах, изменения, как правило, проходят незаметно.
Контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится в 2026 году
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены.
В 2026 году в губернии продолжится расчистка реки Сызранки
Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно.
В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 
Учёные предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.
Венера и Марс в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января

118
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».

С завтрашнего дня, 7 января, для автомобилистов будет доступна временная зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики». Запуск трассы стал возможным после достижения достаточного промерзания грунта на всём её протяжении по итогам финальной проверки специалистов.

Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево». Дорога проходит по разнообразному рельефу: 3 км по полю, 2 км через Львову гору, а далее — по лесному массиву на территории Национального парка «Самарская Лука».

Ранее врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов лично выезжал на место для проверки готовности трассы. Дорожные службы выполнили полный комплекс подготовительных работ, включая планировку полотна и расчистку проезжей части.

Министерство транспорта обращает внимание водителей на особенности эксплуатации автозимника. Данная трасса является временной дорогой естественного промерзания. Для обеспечения безопасности проезд рекомендуется только для транспортных средств, подготовленных к зимним условиям: оптимальным является использование автомобилей с полным приводом и зимней резиной. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, учитывая особенности грунтового покрытия, и проявляйте повышенную осторожность.

Актуальная информация о состоянии автозимника будет оперативно публиковаться на официальных ресурсах министерства транспорта Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Волга Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке.
02 января 2026, 16:55
Из Самары Рождествено запустят суда на воздушной подушке
Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке. Транспорт
748
Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения.
17 октября 2025, 18:12
В Самаре на Полевом спуске пройдут соревнования по «зимнему плаванию» - Волжский ледяной Кубок 2025
Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения. Общество
1242
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
17 сентября 2025, 19:28
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков. Спорт
913
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
545
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
612
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
574
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
852
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
852
Весь список