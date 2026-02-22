В регионе прошли чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике

С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.

В них приняли участие гимнастки в возрастных группах 12-13 лет и 14-15 лет. Чемпионат ПФО разыграли спортсменки 16 лет и старше. Участницы представляли 10 регионов Приволжья.

Победителем чемпионата ПФО в командных соревнованиях стала сборная Самарской области: Диана Паршикова, Виктория Новикова, Надежда Куслеева, Дарина Камешкова, Кира Платонова, Анастасия Адамова.

Одновременно в Казани проходили чемпионат и первенство ПФО среди мужчин и юниоров. Сборная Самарской области в составе: Александр Жигалов, Дмитрий Акимов, Кирилл Красвитин, Даниил Нетесов, Кирилл Бегаев, Вячеслав Мамедов - заняла второе место среди мужчин.

Также серебряным призером стала команда юниоров, выступившая по программе первого спортивного разряда.

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО