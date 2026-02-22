Я нашел ошибку
Температура воздуха 23 февраля в Самаре ночью -14, -16°С, днем -6, -8°С.
 23 февраля в регионе без осадков до -11°С
Книга вышла в конце 2025 года в издательстве «Снежный ком» и стала 9-й в рамках проекта Ольги Вавилиной «Библиотеки Тольятти – детям» и второй книгой поэтического наследия Игоря Гольдина.
В модельной библиотеке нацкультур Тольятти презентовали книгу Игоря Гольдина «Поэтическая формула»
Кирилл Бородачев стал двукратным победителем: он выиграл личный турнир и взял золото в команде в составе сборной «Россия-1» вместе с Егором Киселёвым и Дмитрием Осиповым.
Кирилл и Антон Бородачевы - призеры всероссийских соревнований по фехтованию
С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.
В регионе прошли чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике
Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Культура поMAХимуму»
В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце
В России с 1 марта запустят регистр беременных
Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы
В регионе прошли чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике

131
С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.

С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.

В них приняли участие гимнастки в возрастных группах 12-13 лет и 14-15 лет. Чемпионат ПФО разыграли спортсменки 16 лет и старше. Участницы представляли 10 регионов Приволжья.

Победителем чемпионата ПФО в командных соревнованиях стала сборная Самарской области: Диана Паршикова, Виктория Новикова, Надежда Куслеева, Дарина Камешкова, Кира Платонова, Анастасия Адамова.

Одновременно в Казани проходили чемпионат и первенство ПФО среди мужчин и юниоров. Сборная Самарской области в составе: Александр Жигалов, Дмитрий Акимов, Кирилл Красвитин, Даниил Нетесов, Кирилл Бегаев, Вячеслав Мамедов - заняла второе место среди мужчин.

Также серебряным призером стала команда юниоров, выступившая по программе первого спортивного разряда.

 

Фото:  Максим Калинкин/минспорта СО

 

 

