Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Культура поMAХимуму»

Самарская область вошла в число регионов, участвующих в масштабной акции Минкультуры России «Культура поMAХимуму». С 22 февраля по 1 марта льготные категории граждан — люди с инвалидностью, студенты, пенсионеры и члены многодетных семей — смогут бесплатно или со скидкой посетить ведущие культурные учреждения региона.

Как сообщает областной минкульт, в списке участников — Музей Алабина, Художественный музей, Самарская областная научная библиотека, арт-центр «СамАрт», Самарский театр оперы и балета, театр кукол, театр драмы, а также Самарская и Тольяттинская филармонии. Посетителям необходимо перейти в цифровой профиль мессенджера МАХ, сформировать QR-код и предъявить его на входе в учреждение.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, акция направлена на поддержку семейных ценностей и вовлечение молодежи в культурную жизнь страны. В Самарской области к инициативе подключились как областные, так и муниципальные учреждения, чтобы сделать культурный досуг максимально доступным для разных групп населения.

Дополнительный стимул принять участие в акции — призы для тех, кто посетит наибольшее количество учреждений. С 25 февраля в мессенджере МАХ запустится чат-бот «Культура поMAХимуму»: для участия в розыгрыше нужно будет сделать фотографию внутри культурного объекта и отправить ее боту.

Ознакомиться с полным списком мероприятий и учреждений-участников можно на портале «Культура.РФ» в специальном разделе акции. Организаторы надеются, что инициатива поможет самарцам открыть для себя новые культурные точки и провести праздничные дни с пользой, пишет Самарская газета.