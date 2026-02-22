Я нашел ошибку
С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.
Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Культура поMAХимуму»
В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце
В России с 1 марта запустят регистр беременных
Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы
«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля
Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы
Открыта регистрация на патриотический форум «Студенческий спецназ»
Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы

178
Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы

22 февраля соседскому центру "Амград Соседи" исполняется ровно год. Проект работает в макрорайоне "Амград", который развивает холдинг "Глобал Вижн" — интегратор городской среды. И на сегодня это единственный соседский центр такого формата в Самаре, пишет Волга-Ньюс.

Идея создать пространство для жителей появилась у президента холдинга Геннадия Суркова еще на этапе проектирования района. При формировании концепции стало понятно: жильё само по себе не формирует сообщество. Нужна инфраструктура, которая помогает людям познакомиться, начать общаться и запускать совместные инициативы.

Так в "Амграде" появился соседский центр — отдельное пространство площадью 270 кв. м на первом этаже жилого дома № 7 по Южному шоссе.

Пространство площадью 270 квадратных метров на первом этаже жилого дома по Южному шоссе объединило коворкинг, два спортивных зала, игровые комнаты, библиотеку, кофейную зону. Здесь проходят мастер-классы, лекции, фитнес, танцы, встречи клубов и ярмарки.

Но главное — инициаторами событий могут быть сами жители. Формула простая: всё для людей и всё от людей. Команда центра помогает с организацией: ищет преподавателей, выстраивает расписание, координирует. Так, в расписании появились восточные танцы, табата, дополнительные детские занятия — всё по запросу соседей.

Один из самых показательных примеров — клуб "Сувенир", который ведёт 63-летняя жительница района Наталья Осиновская. После переезда в "Амград" она не замкнулась в новом пространстве, а стала одним из самых активных участников жизни центра.

Она проводит мастер-классы по рукоделию, участвует в мероприятиях, объединяет вокруг себя соседей разных возрастов.

"Благодаря соседскому центру моя жизнь изменилась. Появилось больше общения, больше поводов выходить из дома и делать что-то вместе", — рассказывает Наталья Алексеевна.

Детские направления традиционно в топе: развивающие занятия, продлёнка, мастер-классы. Среди взрослых стабильно востребованы танцы, пилатес, растяжка. Студия "Гибкая сила" работает с самого открытия.

Но настоящим сюрпризом стала ярмарка мастеров. Организаторы рассчитывали на локальную активность, а получили аншлаг — жители шли потоком, знакомились, покупали, договаривались о коллаборациях.

Еще один показательный кейс — конкурс детского рисунка на парковке. Идею предложил один из пап. Родители организовали безопасную зону, раздали мелки, голосовали в телеграм-канале.

За год "Амград Соседи" стал точкой, через которую в районе запускаются дворовые инициативы: совместные мероприятия, сезонные активности, обмен вещами.

Формат соседского центра в Самаре пока уникален. В других городах — Москве, Санкт-Петербурге — такие пространства уже становятся частью жилых проектов. В Самаре этот подход впервые системно реализован в "Амграде".

Фото: Архив "Глобал Вижн"

 

