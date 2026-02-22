Я нашел ошибку
С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.
В регионе прошли чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике
Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Культура поMAХимуму»
В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце
В России с 1 марта запустят регистр беременных
Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы
«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля
Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы
Открыта регистрация на патриотический форум «Студенческий спецназ»
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Открыта регистрация на патриотический форум «Студенческий спецназ»

В преддверии Дня Защитника Отечества запущен приём заявок на участие в патриотическом форуме молодёжи «Студенческий спецназ». Мероприятие пройдёт с 3 по 7 июня в Рязанской области на базе войсковой части в посёлке Дубровичи. Подать заявку можно по ссылке на платформе «Молодёжь России» .
«В этом году форум объединит 200 молодых людей – представителей военно-патриотических клубов, юных военкоров и участников СВО. Военнослужащие и ветераны СВО всё чаще становятся наставниками для детей и подростков. Для молодёжи они не просто ориентиры, а настоящие Герои. Тот опыт и жизненные принципы, которые передают участники СВО детям и подросткам, становятся ценностями молодого поколения.
Нередко для ребят участие в форуме – точка опоры. За два года почти каждый четвёртый участник форума сделал осознанный выбор – продолжил путь своих наставников и подписал контракт для прохождения военной службы. А более 40 человек, вдохновившись примером старших товарищей, влились в работу военно-патриотических клубов. Для нас это живые истории ребят, которые нашли своё призвание», – отметил глава Росмолодёжи Григорий Гуров.
В этом году м олодых людей ждёт пятидневная образовательная программа. Они погрузятся в армейскую среду, изучат основы огневой , тактической подготовки и управления БПЛА , освоят базу оказания медицинской помощи в военно-полевых условиях и приобретут навыки выживания. Молодые люди, интересующиеся военной журналистикой, смогут пройти обучение по основам полевого видеомонтажа и работы с информацией, попробовать себя в роли полевых корреспондентов и подготовить видеоматериал о своей роте. Завершит форум военно-тактическая игра, которая продлится 24 часа. Молодые люди применят полученные знания и навыки на практике.


Участники СВО, имеющие опыт наставничества, познакомятся с современными методами взаимодействия с молодёжью, механизмами вовлечения подрастающего поколения в патриотическую работу и инструментами адаптации к новым профессиональным задачам.


«Студенческий спецназ» – это место, где боевой опыт и энергия молодёжи работают вместе. Здесь ребята смогут получить практические навыки, пройти подготовку и попробовать себя в патриотической журналистике. Наша задача – объединить активных, неравнодушных молодых людей, которые готовы проявить себя в военной, информационной и гражданской сферах. Важно воспитать будущих защитников Отечества и тех, кто будет честно и профессионально рассказывать о событиях нашей страны» , – отметил губернатор Рязанской области Павел Малков .
Форум проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Росмолодёжь, Правительство Рязанской области, комитет по делам молодежи Рязанской области, Патриотцентр Рязанской области и Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «ГРАНИТ».

В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
