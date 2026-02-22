Открыта регистрация на патриотический форум «Студенческий спецназ»

В преддверии Дня Защитника Отечества запущен приём заявок на участие в патриотическом форуме молодёжи «Студенческий спецназ». Мероприятие пройдёт с 3 по 7 июня в Рязанской области на базе войсковой части в посёлке Дубровичи. Подать заявку можно по ссылке на платформе «Молодёжь России» .

«В этом году форум объединит 200 молодых людей – представителей военно-патриотических клубов, юных военкоров и участников СВО. Военнослужащие и ветераны СВО всё чаще становятся наставниками для детей и подростков. Для молодёжи они не просто ориентиры, а настоящие Герои. Тот опыт и жизненные принципы, которые передают участники СВО детям и подросткам, становятся ценностями молодого поколения.

Нередко для ребят участие в форуме – точка опоры. За два года почти каждый четвёртый участник форума сделал осознанный выбор – продолжил путь своих наставников и подписал контракт для прохождения военной службы. А более 40 человек, вдохновившись примером старших товарищей, влились в работу военно-патриотических клубов. Для нас это живые истории ребят, которые нашли своё призвание», – отметил глава Росмолодёжи Григорий Гуров.

В этом году м олодых людей ждёт пятидневная образовательная программа. Они погрузятся в армейскую среду, изучат основы огневой , тактической подготовки и управления БПЛА , освоят базу оказания медицинской помощи в военно-полевых условиях и приобретут навыки выживания. Молодые люди, интересующиеся военной журналистикой, смогут пройти обучение по основам полевого видеомонтажа и работы с информацией, попробовать себя в роли полевых корреспондентов и подготовить видеоматериал о своей роте. Завершит форум военно-тактическая игра, которая продлится 24 часа. Молодые люди применят полученные знания и навыки на практике.



Участники СВО, имеющие опыт наставничества, познакомятся с современными методами взаимодействия с молодёжью, механизмами вовлечения подрастающего поколения в патриотическую работу и инструментами адаптации к новым профессиональным задачам.



«Студенческий спецназ» – это место, где боевой опыт и энергия молодёжи работают вместе. Здесь ребята смогут получить практические навыки, пройти подготовку и попробовать себя в патриотической журналистике. Наша задача – объединить активных, неравнодушных молодых людей, которые готовы проявить себя в военной, информационной и гражданской сферах. Важно воспитать будущих защитников Отечества и тех, кто будет честно и профессионально рассказывать о событиях нашей страны» , – отметил губернатор Рязанской области Павел Малков .

Форум проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Росмолодёжь, Правительство Рязанской области, комитет по делам молодежи Рязанской области, Патриотцентр Рязанской области и Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «ГРАНИТ».