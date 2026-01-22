Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге

22 января спасатели Поисково-спасательного подразделения «Первомайская» провели профилактический рейд на акватории реки Волга. Рейд проводился совместно с сотрудниками правоохранительных органов с целью предупреждения несчастных случаев на водоёмах в зимний период.

Беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.

Спасатели подчеркнули важность соблюдения правил безопасности на льду и предупредили о потенциально опасных участках с быстрым течением и теплым стоком воды.

Нарушение этих рекомендаций часто становится причиной трагедий на водоемах в зимний период, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО