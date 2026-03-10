Я нашел ошибку
Главные новости:
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста

В 2026 году в Борском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят два участка автомобильных дорог общей протяженностью около 5,5 км, а также приведут в нормативное состояние два мостовых сооружения. Работы повысят транспортную доступность и безопасность для жителей районного центра и близлежащих населенных пунктов.

Капитальный ремонт запланирован на двух въездах в село Борское. Так, будет обновлен участок автодороги Кинель – Богатое – Борское протяженностью 2,76 км, проходящий по улице Победы. Кроме того, работы развернутся на участке автодороги «Отрадный – Богатое» – Борское протяженностью около 2,7 км, который включает улицы Степана Разина и Первомайскую.

На всем протяжении участков подрядчикам предстоит выполнить широкий комплекс работ: обновить покрытие, обустроить тротуары и линии наружного освещения, привести в порядок водопропускные трубы, установить новые остановочные павильоны и пешеходное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку.

Помимо дорог, в районе отремонтируют два мостовых сооружения на автодороге «Борское – Таволжанка» – Мойка: через овраг Сосновый (протяженностью почти 28 погонных метров) и через овраг Ветлянский (более 41 погонного метра).

«По этим дорогам проходят местные, межмуниципальные и школьные маршруты, рядом расположены школы, детский сад и другие социальные учреждения, — рассказал житель села Борское Владимир Салманов. — Ремонт здесь очень нужен: покрытие требует обновления, есть проблемы с подтоплением, отсутствуют тротуары. Очень ждем ровного покрытия, новых тротуаров и освещения — это сделает наши улицы безопаснее».

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Утверждённая программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона. Всего в 2026 году по нацпроекту в Самарской области планируется привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения. Более половины этого объема приходится на капитальный ремонт.

 

