Самарские инженеры создали установку для испытания двигателей БПЛА в сложных атмосферных и погодных условиях

С ее помощью можно "накормить" двигатель сосульками и "отправить" его на Эверест.

Инженеры Самарского университета им. Королёва разработали и изготовили испытательный комплекс для тестирования малоразмерных газотурбинных двигателей (МГТД) в экстремальных климатических и высотных условиях. Созданная установка воспроизводит сложные погодные условия со значительными перепадами температур и атмосферного давления, а также позволяет определять, как поведет себя тот или иной двигатель, как изменятся его характеристики из-за атмосферных осадков и прочих неблагоприятных явлений, например, если внутрь двигателя во время полета будут попадать снег, дождь, кусочки льда и даже целые сосульки.

Испытательный комплекс создан в университетской молодежной лаборатории "Энергетические установки". Финансирование проекта велось в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы и программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". От ряда промышленных предприятий уже поступили первые заказы на проведение испытаний своей продукции на новом оборудовании университета.

"Эта установка имитирует для двигателей сложные климатические и высотные условия полета. Она позволяет создавать во время испытаний различный температурный режим окружающей среды – от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию, а также разреженную атмосферу различных высот полета, вплоть до высоты 10 км. Подобные установки в нашей стране есть в ведущих научно-исследовательских учреждениях в сфере двигателестроения и на крупных двигателестроительных предприятиях, однако их установки, как правило, рассчитаны на проведение испытаний больших, полноразмерных двигателей. Уникальность нашего испытательного комплекса в том, что он разработан для тестирования именно малоразмерных газотурбинных двигателей, используемых в малой и беспилотной авиации, а также в небольших энергоустановках. Испытания МГТД имеют ряд технологических особенностей и несколько отличаются от тестирования больших двигателей", – рассказал Евгений Филинов, старший научный сотрудник лаборатории "Энергетические установки" Самарского университета им. Королёва.

По его словам, установка рассчитана на испытания двигателей тягой до 1500 Н (ньютонов). Размеры внутренней термобарокамеры, в которую помещается объект испытаний, – 185х115х170 см. Внешне испытательный комплекс представляет собой большой стальной параллелепипед на ножках и с иллюминаторами на боку – почти что батискаф, только угловатый.

Установка позволяет испытывать как целиком весь двигатель в сборе, так и отдельные его узлы и детали, что дает разработчикам больше возможностей при доводке новых двигателей до целевых показателей. Например, при проведении испытаний не всего двигателя, а лишь отдельной камеры сгорания на этой установке можно создавать условия разреженной атмосферы даже не десятикилометровой высоты, как для двигателей, а 16-километровой.