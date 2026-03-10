Я нашел ошибку
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Самарские инженеры создали установку для испытания двигателей БПЛА в сложных атмосферных и погодных условиях

Самарские инженеры создали установку для испытания двигателей БПЛА в сложных атмосферных и погодных условиях

С ее помощью можно "накормить" двигатель сосульками и "отправить" его на Эверест.

Инженеры Самарского университета им. Королёва разработали и изготовили испытательный комплекс для тестирования малоразмерных газотурбинных двигателей (МГТД) в экстремальных климатических и высотных условиях. Созданная установка воспроизводит сложные погодные условия со значительными перепадами температур и атмосферного давления, а также позволяет определять, как поведет себя тот или иной двигатель, как изменятся его характеристики из-за атмосферных осадков и прочих неблагоприятных явлений, например, если внутрь двигателя во время полета будут попадать снег, дождь, кусочки льда и даже целые сосульки.

Испытательный комплекс создан в университетской молодежной лаборатории "Энергетические установки". Финансирование проекта велось в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы и программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". От ряда промышленных предприятий уже поступили первые заказы на проведение испытаний своей продукции на новом оборудовании университета.

"Эта установка имитирует для двигателей сложные климатические и высотные условия полета. Она позволяет создавать во время испытаний различный температурный режим окружающей среды – от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию, а также разреженную атмосферу различных высот полета, вплоть до высоты 10 км. Подобные установки в нашей стране есть в ведущих научно-исследовательских учреждениях в сфере двигателестроения и на крупных двигателестроительных предприятиях, однако их установки, как правило, рассчитаны на проведение испытаний больших, полноразмерных двигателей. Уникальность нашего испытательного комплекса в том, что он разработан для тестирования именно малоразмерных газотурбинных двигателей, используемых в малой и беспилотной авиации, а также в небольших энергоустановках. Испытания МГТД имеют ряд технологических особенностей и несколько отличаются от тестирования больших двигателей", – рассказал Евгений Филинов, старший научный сотрудник лаборатории "Энергетические установки" Самарского университета им. Королёва.

По его словам, установка рассчитана на испытания двигателей тягой до 1500 Н (ньютонов). Размеры внутренней термобарокамеры, в которую помещается объект испытаний, – 185х115х170 см. Внешне испытательный комплекс представляет собой большой стальной параллелепипед на ножках и с иллюминаторами на боку – почти что батискаф, только угловатый.

Установка позволяет испытывать как целиком весь двигатель в сборе, так и отдельные его узлы и детали, что дает разработчикам больше возможностей при доводке новых двигателей до целевых показателей. Например, при проведении испытаний не всего двигателя, а лишь отдельной камеры сгорания на этой установке можно создавать условия разреженной атмосферы даже не десятикилометровой высоты, как для двигателей, а 16-километровой.

Автор фото: Алина Кавтаськина

