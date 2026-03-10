Я нашел ошибку
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Жители Самарской области в 2025 году предпочитали сберегать средства на банковских вкладах

В февральском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» эксперты Банка России проанализировали потребительскую активность жителей страны. В январе 2026 года ее рост замедлился после временного оживления в декабре 2025 года накануне налоговых изменений и повышения тарифов. В целом по итогам прошлого года рост потребительской активности замедлился по сравнению с темпами двух предыдущих лет. Из-за высоких ставок люди откладывали крупные покупки в кредит, предпочитали сберегать средства.

Граждане стали меньше ходить в кафе и рестораны. Спрос сместился в сторону быстрого питания и готовой еды из супермаркетов. В Самарской области рост оборота общественного питания в 2025 году продолжился, но был более сдержанным, чем годом ранее (по данным Самарастата, рост на 7,3% в 2025 году после увеличения на 12,3% в 2024 году).

Подход жителей региона к тратам на отдых также стал более избирательным. Все больше людей предпочитали самостоятельно организовывать путешествия внутри страны. Туристы стали чаще выбирать для заселения мини-отели, апартаменты, арендовать квартиры вместо бронирования номеров в отелях. Часть отдыхающих выбирали зарубежные направления в условиях укрепления рубля, однако заграничные поездки стали более короткими.

Склонность к сбережению у граждан по-прежнему оставалась высокой. В Самарской области на 1 января 2026 года средства на рублевых вкладах и счетах граждан (без учета счетов эскроу) за год выросли на 22%, до 1,2 трлн рублей.

В то же время высокие ставки по кредитам снизили интерес людей к крупным покупкам за счет заемных средств. На 1 января 2026 года обязательства по потребительским кредитам в регионе оставались ниже уровня прошлого года (снижение на 3,2%).

«Для развития экономики важны стабильные и предсказуемые условия. Это возможно только при низкой инфляции. Банк России с помощью ключевой ставки стремится достичь баланса, когда рост потребительского спроса соответствует возможностям предложения в экономике. Сейчас мы видим, что спрос становится более умеренным. В этих условиях продавцам сложнее поднимать цены», – отмечает управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

 

 

 

