В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек

Суд Красноглинского района Самары рассмотрит уголовное дело водителя, обвиняемого в смерти пассажира в результате опрокидывания катера на Волге. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Процесс начнется 24 марта в 15:00 (MSK+1). Происшествие случилось 12 июля 2025 года в штормовых условиях.

По версии следствия, обвиняемый управлял маломерным прогулочным катером «Каштан» и совершил неудачный маневр в штормовых условиях. В результате судно опрокинулось, и один из пяти пассажиров, которые находились на борту катера, погиб, пишет Коммерсантъ-Волга.

