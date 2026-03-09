Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете

Сотрудники самарской полиции провели для учащихся образовательных учреждений цикл лекций, посвященных безопасности на дорогах и в сети Интернет. Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности молодежи.

В рамках встречи студенты одного из колледжей повторили правила дорожной безопасности вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейские акцентировали внимание на особенностях безопасного поведения на дорогах. Особо подчеркнули важность использования световозвращающих элементов в темное время суток. Инспектор отделения БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД по городу Самаре капитан полиции Юлия Ситкова представила актуальную статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и на конкретных примерах разобрала произошедшие из-за невнимательности участников.

В рамках профилактической работы с учащимися одной из школ Железнодорожного района встретилась сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре Виолетта Эрекайкина. Она рассказала о потенциальных угрозах, подстерегающих подростков в сети Интернет. В ходе лекции сотрудник полиции детально разобрала с ребятами конкретные примеры мошеннических действий и дала практические рекомендации по личной безопасности. Учащиеся задавали вопросы и обсуждали сценарии безопасного поведения в цифровой среде.