Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете

Главные новости:
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны/
Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду 
159
Сотрудники самарской полиции провели для учащихся образовательных учреждений цикл лекций, посвященных безопасности на дорогах и в сети Интернет. Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности молодежи.

В рамках встречи студенты одного из колледжей повторили правила дорожной безопасности вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейские акцентировали внимание на особенностях безопасного поведения на дорогах. Особо подчеркнули важность использования световозвращающих элементов в темное время суток. Инспектор отделения БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД по городу Самаре капитан полиции Юлия Ситкова представила актуальную статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и на конкретных примерах разобрала произошедшие из-за невнимательности участников.

В рамках профилактической работы с учащимися одной из школ Железнодорожного района встретилась сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре Виолетта Эрекайкина. Она рассказала о потенциальных угрозах, подстерегающих подростков в сети Интернет. В ходе лекции сотрудник полиции детально разобрала с ребятами конкретные примеры мошеннических действий и дала практические рекомендации по личной безопасности. Учащиеся задавали вопросы и обсуждали сценарии безопасного поведения в цифровой среде.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
645
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
728
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
733
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1257
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
547
