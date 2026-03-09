Ресторанам России предрекли волну закрытий

Общепит в России столкнулся с затяжным спадом. По данным компании «Платформа ОФД», первые два месяца 2026 года показали снижение посещаемости ресторанов по сравнению с тем же периодом 2024 и 2025 годов. При этом средний чек продолжает ползти вверх вслед за инфляцией, пишет Обоз.инфо.

В Федерации рестораторов и отельеров видят системную проблему. Сергей Миронов, глава координационного совета, констатирует изменение привычек гостей. Ужин вне дома теперь воспринимается как событие, приуроченное к празднику или выходным. В будни залы пустуют. Выручку это не спасает. Главным конкурентом ресторанов стала готовая еда из супермаркетов и доставка от ритейла. Это дешевле, быстрее и по качеству уже вполне сопоставимо.

Другие эксперты прогнозируют неизбежную «рационализацию» меню.

Но урезание позиций в карте едва ли станет панацеей. Ресторатор Дмитрий Левицкий дает мрачный прогноз на этот год. По его оценкам, до четверти нынешних игроков рынка могут прекратить работу до наступления 2027 года.

Ранее OBOZ.INFO писал, что число закрытых в России за последние 12 месяцев предприятий общепита выросло на 10%, составив 35,4 тысячи. Эксперты называют насыщение рынка в больших городах, ужесточение конкуренции, рост арендной и заработной платы, а также кадровый голод ключевыми причинами спада в отрасли.