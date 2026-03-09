Я нашел ошибку
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны/
Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду 
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Ресторанам России предрекли волну закрытий

Ресторанам России предрекли волну закрытий

Общепит в России столкнулся с затяжным спадом. По данным компании «Платформа ОФД», первые два месяца 2026 года показали снижение посещаемости ресторанов по сравнению с тем же периодом 2024 и 2025 годов. При этом средний чек продолжает ползти вверх вслед за инфляцией, пишет Обоз.инфо.

В Федерации рестораторов и отельеров видят системную проблему. Сергей Миронов, глава координационного совета, констатирует изменение привычек гостей. Ужин вне дома теперь воспринимается как событие, приуроченное к празднику или выходным. В будни залы пустуют. Выручку это не спасает. Главным конкурентом ресторанов стала готовая еда из супермаркетов и доставка от ритейла. Это дешевле, быстрее и по качеству уже вполне сопоставимо.

Другие эксперты прогнозируют неизбежную «рационализацию» меню.

Но урезание позиций в карте едва ли станет панацеей. Ресторатор Дмитрий Левицкий дает мрачный прогноз на этот год. По его оценкам, до четверти нынешних игроков рынка могут прекратить работу до наступления 2027 года.

Ранее OBOZ.INFO писал, что число закрытых в России за последние 12 месяцев предприятий общепита выросло на 10%, составив 35,4 тысячи. Эксперты называют насыщение рынка в больших городах, ужесточение конкуренции, рост арендной и заработной платы, а также кадровый голод ключевыми причинами спада в отрасли.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
645
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
728
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
733
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1257
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
547
