Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском

Местный житель подозревается в систематическом предоставлении наркозависимым помещения для потребления запрещенных веществ

Оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Волжскому району во время проведения оперативно-разыскных мероприятий поступила информация, что ранее неоднократно судимый 51-летний местный житель пускает в свою квартиру наркозависимых для употребления запрещенных веществ.

Сотрудники полиции проверили поступившие сведения и установили, что в феврале текущего года злоумышленник систематически предоставлял квартиру своим знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Со слов задержанного, он позволял пользоваться помещением в обмен на «угощение» наркотиком.

Для осмотра квартиры полицейские привлекли кинолога со служебной собакой — специально обученный пёс помог тщательно обследовать все помещения, включая труднодоступные места: под мебелью, за плинтусами, в вентиляционных отверстиях и укромных нишах. Собака с высокой точностью обозначила участки, где могли находиться следы запрещённых веществ, — это позволило оперативникам целенаправленно провести поиск. Благодаря работе кинолога и служебной собаки в квартире обнаружены и изъяты все предметы, используемые для употребления запрещённых веществ, на которых сохранились остатки наркотических средств - их впоследствии приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков выдал задержанному постановление о направлении на освидетельствование, от которого он отказался. Впоследствии суд, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Полицейские напоминают, что сообщить обо всех ставших вам известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ можно в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 921-22-22 или по телефону 112.