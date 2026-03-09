Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны/
Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду 
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском

68
Местный житель подозревается в систематическом предоставлении наркозависимым помещения для потребления запрещенных веществ

Оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Волжскому району во время проведения оперативно-разыскных мероприятий поступила информация, что ранее неоднократно судимый 51-летний местный житель пускает в свою квартиру наркозависимых для употребления запрещенных веществ.

Сотрудники полиции проверили поступившие сведения и установили, что в феврале текущего года злоумышленник систематически предоставлял квартиру своим знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Со слов задержанного, он позволял пользоваться помещением в обмен на «угощение» наркотиком.

Для осмотра квартиры полицейские привлекли кинолога со служебной собакой — специально обученный пёс помог тщательно обследовать все помещения, включая труднодоступные места: под мебелью, за плинтусами, в вентиляционных отверстиях и укромных нишах. Собака с высокой точностью обозначила участки, где могли находиться следы запрещённых веществ, — это позволило оперативникам целенаправленно провести поиск. Благодаря работе кинолога и служебной собаки в квартире обнаружены и изъяты все предметы, используемые для употребления запрещённых веществ, на которых сохранились остатки наркотических средств - их впоследствии приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков выдал задержанному постановление о направлении на освидетельствование, от которого он отказался. Впоследствии суд, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Полицейские напоминают, что сообщить обо всех ставших вам известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ можно в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 921-22-22 или по телефону 112.

Теги: Стоп Наркотик

