25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками

Сотрудникам уголовного розыска О МВД России по г. Жигулёвску поступила информация о причастности ранее не судимых 25-летних молодого человека и девушки к незаконному обороту наркотических веществ. Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия, во время которых задокументировали противоправные действия и задержали сожителей на одной из городских улиц.

При личном досмотре в присутствии понятых у местной жительницы полицейские изучили содержимое памяти мобильного телефона, где хранились фотографии ранее оборудованных тайников-закладок. По указанным координатам оперативники обнаружили и изъяли.

Согласно результатам исследования, ЭКО Управления МВД России по городу Тольятти установлено, что в тайниках злоумышленники спрятали наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой свыше 5,8 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Девушке - подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Задержанные воспользовались правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, и отказались от дачи показаний.

В настоящее время полицейские продолжают мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности злоумышленников, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.