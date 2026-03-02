Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
в 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Мероприятия
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками

90
Сотрудникам уголовного розыска О МВД России по г. Жигулёвску поступила информация о причастности ранее не судимых 25-летних молодого человека и девушки к незаконному обороту наркотических веществ. Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия, во время которых задокументировали противоправные действия и задержали сожителей на одной из городских улиц.

При личном досмотре в присутствии понятых у местной жительницы полицейские изучили содержимое памяти мобильного телефона, где хранились фотографии ранее оборудованных тайников-закладок. По указанным координатам оперативники обнаружили и изъяли.

Согласно результатам исследования, ЭКО Управления МВД России по городу Тольятти установлено, что в тайниках злоумышленники спрятали наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой свыше 5,8 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Девушке - подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Задержанные воспользовались правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, и отказались от дачи показаний.

В настоящее время полицейские продолжают мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности злоумышленников, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Теги: Стоп Наркотик

Новости по теме
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
27 февраля 2026, 13:12
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
В присутствии понятых в кармане куртки пассажира полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Происшествия
470
В Самаре за покушение на сбыт метадона перед судом предстанет иностранный гражданин
19 февраля 2026, 10:31
В Самаре за покушение на сбыт метадона перед судом предстанет иностранный гражданин
По результатам проведённого исследования установлено, что в изъятых свертках, в общем количестве более 600 штук, находилось более 100 граммов метадона. Происшествия
637
В Самаре нейтрализовали двоих наркоторговцев
18 февраля 2026, 10:49
В Самаре нейтрализовали двоих наркоторговцев
Противоправная деятельность обвиняемых сотрудниками территориального отдела полиции пресечена летом прошлого года. Задержанию злоумышленников... Происшествия
589
В центре внимания
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
23
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
138
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
922
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
868
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1894
