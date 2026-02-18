В Самаре нейтрализовали двоих наркоторговцев

В Самаре ранее неоднократно судимым за незаконный оборот наркотиков 42-летнему мужчине и 44-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. а, г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в составе организованной группы, в крупном размере).

Противоправная деятельность обвиняемых сотрудниками территориального отдела полиции пресечена летом прошлого года.

Задержанию злоумышленников предшествовала тщательно разработанная операция.

В дневное время оперуполномоченные задержали возле одного из многоквартирных домов в Красноглинском районе мужчину и женщину, по данным оперативников, работающих в интересах наркомаркета и нелегально торгующих запрещёнными веществами. В квартире задержанных сожителей, несмотря на их сопротивление, полицейские обнаружили и изъяли шприцы, приспособления для употребления наркотиков, восемь свертков с порошкообразным веществом, электронные весы, банковские карты и два сотовых телефона.

Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Самарской области установлено, что изъятые в квартире задержанных вещества являются наркотическими средствами синтетического и растительного происхождения в крупном размере.

В настоящее время злоумышленникам вручены копии обвинительных заключений, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По ходатайству следователя судом обвиняемым, которые во время допросов воспользовались правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, и отказались от дачи показаний, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.