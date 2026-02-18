В Самаре нейтрализовали двоих наркоторговцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре нейтрализовали двоих наркоторговцев

220
В Самаре нейтрализовали двоих наркоторговцев

В Самаре ранее неоднократно судимым за незаконный оборот наркотиков 42-летнему мужчине и 44-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. а, г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в составе организованной группы, в крупном размере).

Противоправная деятельность обвиняемых сотрудниками территориального отдела полиции пресечена летом прошлого года.

Задержанию злоумышленников предшествовала тщательно разработанная операция.

В дневное время оперуполномоченные задержали возле одного из многоквартирных домов в Красноглинском районе мужчину и женщину, по данным оперативников, работающих в интересах наркомаркета и нелегально торгующих запрещёнными веществами. В квартире задержанных сожителей, несмотря на их сопротивление, полицейские обнаружили и изъяли шприцы, приспособления для употребления наркотиков, восемь свертков с порошкообразным веществом, электронные весы, банковские карты и два сотовых телефона.

Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Самарской области установлено, что изъятые в квартире задержанных вещества являются наркотическими средствами синтетического и растительного происхождения в крупном размере.

В настоящее время злоумышленникам вручены копии обвинительных заключений, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По ходатайству следователя судом обвиняемым, которые во время допросов воспользовались правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, и отказались от дачи показаний, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

В Волжском районе у пассажира авто изъято 55 свертков с наркотиками
03 февраля 2026, 10:57
В Волжском районе у пассажира авто изъято 55 свертков с наркотиками
Пассажир автомобиля признался, что пакет принадлежит ему, а содержимое он собирался сбыть при помощи мессенджера. Происшествия
528
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
23 января 2026, 09:36
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в темное время суток заметили мужчину, вызывающего подозрение... Криминал
627
Сызранскими оперативниками за попытку сбыта наркотиков задержаны жители Саратовской области
21 января 2026, 09:43
Сызранскими оперативниками за попытку сбыта наркотиков задержаны жители Саратовской области
Сотрудники полиции обратили внимание на мужчину и женщину, которые на прилегающей к расположенным на улице Соцгородок гаражам территории делали тайники и... Криминал
631
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
212
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
218
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
205
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
1477
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
929
