На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами
в Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
Крупный сбой в работе интернета произошёл 22 января в Промышленном районе Самары
США официально вышли из ВОЗ, не заплатив $260 млн долга
Самарские пчёлы и пчеловоды хотят свой праздник
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
В рамках акции «Студенческий десант» сызранские транспортные полицейские встретились со студентами
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером

Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером

В середине января текущего года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в темное время суток заметили мужчину, вызывающего подозрение внешним видом: пешеход шел, озираясь по сторонам.

Полицейские остановили мужчину, представились и попросили объяснить особенности его передвижения. Мужчина сбивался и путано отвечал на вопросы, заметно нервничал.   

Госавтоинспекторы проверили документы, удостоверяющие личность ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления 37-летнего уроженца города Сызрань, предположили, что работник одного из акционерных обществ находится в наркотическом опьянении и, в ходе личного досмотра в присутствии понятых, обнаружили и изъяли у него полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Задержанный пояснил полицейским, что изъятое – запрещенные вещества, которые он приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города.

Сотрудники полиции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти.

В квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли 6 курительных устройств с жидкостью, при осмотре телефона - фотографии сделанных им закладок. После чего оперуполномоченные установили местоположение тайников и изъяли на территории Сызрани, возле дома, где проживают родители злоумышленника, несколько десятков полимерных пакетов с веществом.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти по результатам исследования изъятых при задержании мужчины веществ, в отношении наркозависимого фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). В настоящее время по изъятому из тайников и квартиры проводятся исследования.

По ходатайству органа следствия судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают мероприятия по выявлению дополнительных фактов противоправной деятельности задержанного.

Кроме того, сотрудники полиции за административное правонарушение, предусмотренное ст.6.9 КоАП РФ, выразившееся в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства, составили в отношении мужчины протокол и направили его в суд для рассмотрения по существу дела.

