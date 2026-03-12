Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару

Стал известен рейтинг городов с самым высоким качеством жизни. Данные обнародовали эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

Они выделили несколько основных критериев для изучения:

уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность;

доступность недвижимости, то есть способность горожан купить квартиру или дом;

качество медицинского обслуживания населения;

состояние эколологической среды в городе: качество воды, воздуха и обращение с отходами;

работа учреждений среднего и высшего образования;

доступность культурный ценностей, а также возможности для самореализации, получения качественного образования (среднего, высшего и второго высшего и профессиональной переподготовки);

состояние дорог. Здесь изучали не только качество покрытия, но и работу ГАИ, общественного транспорта и вероятность попасть в аварию и пробку;

работа ЖКХ по поддержанию жилого фонда и инфраструктуры, а также благоустройство города;

оценка работы городских властей, условия ведения бизнеса в городе — жалобы на контрольные и надзорные органы, закупки, неправомерные проверки;

распространенность деструктивного поведения, которое может привести к потере здоровья или сокращению продолжительности жизни (бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные кражи);

конфликтность общественных отношений — различные споры, жалобы, судебные иски, в том числе конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу объема и качества услуг.

Три показателя имели больший «вес» при проведении исследования. Речь идет об уровне материального благополучия, качестве медобслуживания и состоянии экологии. В итоге исследователи составили список из 50 городов по качеству жизни. Самарская область также представлена в этом рейтинге.

Так, Тольятти занял 14 место и попал в верхнюю половину перечня. В нем оказались 25 городов с высоким качеством жизни. Самара же расположилась на 33 месте. Столицу региона отметили как город с достаточно высоким качеством жизни. При этом эксперты назвали пять основных проблем, которые нужно решать. работа предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; условия ведения бизнеса; доступность жилья; отток населения; образование.