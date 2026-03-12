Я нашел ошибку
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО

144
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.

При поддержке и содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества» медицинский центр «Без барьеров» создает и выдает высокотехнологичные протезы участникам специальной военной операции. Но главный акцент делается не просто на выдаче изделия, а на комплексной медицинской реабилитации, позволяющей бойцам не только восстановиться физически, но и вернуться в социум, спорт и семью.
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО. Изделия изготавливаются индивидуально для каждого пациента командой специалистов центра. 
Яркий пример комплексного подхода — история ветерана СВО Руслана Мутагарова. Руслан отправился в зону СВО по мобилизации. При содействии филиала фонда «Защитники Отечества» получил необходимые меры социальной поддержки: от юридических консультаций и помощи в оформлении наградных документов до вовлечения в спортивную жизнь города. В настоящий момент при содействии фонда для ветерана решаются вопросы адаптации жилого помещения, обеспечения адаптивной одеждой.
«Спасибо фонду «Защитники Отечества» за то, что не оставили один на один с бедой. После ампутации мир словно перестает существовать, но вы помогли мне сделать огромный шаг вперед — в прямом смысле! Благодаря вам и медицинскому центру «Без барьеров» у меня теперь есть протез руки. Это не просто помощь — это новая жизнь. Низкий поклон!», - прокомментировал Руслан.
Еще один впечатляющий результат — восстановление ветерана СВО, контрактника Максима Королева. Герой получил тяжелое минно-взрывное ранение, в результате которого ему ампутировали левую ногу. 
«Я не мог ходить год и 2 месяца. Обратился за поддержкой в фонд «Защитники Отечества», после чего при их содействии попал в центр «Без барьеров» на протезирование и реабилитацию. Протез получил 17 января и уже через 10 дней снова стоял на ногах. Самым трудным было привыкнуть, но сейчас я уже уверенно стою на коньках», – прокомментировал Максим Королев.
Ветеран-контрактник Денис Бирюков также столкнулся с ампутацией нижней конечности. При содействии фонда для него не только провели протезирование, но и полностью адаптировали жилое помещение, выдали адаптивную одежду.
В медицинском центре «Без барьеров» ветераны СВО проходят лечение с 2023 года. С целью качественного протезирования в медицинском центре создана комплексная система медико-технической, медико-психологической и медицинской   реабилитации для пациентов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Участникам СВО оказывают помощь в рамках государственного контракта с Военно-медицинской академией имени Кирова Министерства обороны России. 
«Мы видим результат нашей общей работы. Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» сопровождают каждого ветерана на всех этапах: от подачи документов до выписки и дальнейшей адаптации дома. Мы контролируем качество услуг и всегда находимся на связи с семьями», - прокомментировала Оксана Пушкина, социальный координатор сектора по делам инвалидов.
Сотрудничество филиала фонда и протезно-ортопедических предприятий позволяет значительно ускорить процесс обеспечения ветеранов СВО необходимыми техническими средствами реабилитации. Социальные координаторы фонда лично контролируют качество оказанных услуг и поддерживают бойцов в период восстановления.
Работа продолжается: на сопровождении в фонде находятся и другие ветераны, которым только предстоит пройти путь возвращения к активной жизни.

 

Фото – самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Медицина Самара

