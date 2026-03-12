«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый

14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого» (12+). Ее прочитает краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин.

Лекция приурочена к выставке «Речная фигура, замри» Лилии Файзулловой, которая открылась в «ЗИМ Галерее» 11 марта. Фотограф и художница в своем проекте изучает локальную идентичность родного поселка.

- Кажется, тысячу раз мы все проезжали мимо Толевого: Аврора, выезд из города, Южный мост, - говорит Михаил Переперлкин. - А что там под мостом? Толевый? Что это – Толевый? А Толевый – это свой мир и свой уклад, свои герои и легенды, характеры и обстоятельства. И – своя история: совсем давняя, дачно-летняя, и не совсем – пленная и барачная. Ну и, конечно, советская, постсоветская и постпосткакая-то. Толевый – это баня у берега и лось в кустах, то ли – прошлое без будущего, то ли – будущее без прошлого. Говорим, разбираемся, думаем.

На лекции известный самарский краевед и филолог расскажет о прошлом и будущем поселка Толевый – части Железнодорожного района города на берегу реки Самары.

14 марта 17.00

Вход свободный (12+)

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: культурный центр «ЗИМ Галерея»