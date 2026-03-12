В Самаре отметили День работника бытового обслуживания

В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения России. Встреча объединила ветеранов отрасли и действующих специалистов, чей труд обеспечивает комфорт и качество жизни в регионе.

Самарская область входит в число лидеров Приволжского федерального округа по объему бытовых услуг, занимая 5-ю позицию. По итогам 2025 года объем услуг превысил 36,6 млрд рублей. Сегодня в регионе работают более 8 тысяч предприятий отрасли, где трудятся порядка 37 тысяч человек. Наибольший спрос у жителей традиционно сохраняется на техобслуживание и ремонт транспорта, парикмахерские и косметические услуги, а также строительно-ремонтные работы.

С приветственным словом от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выступил заместитель министра промышленности и торговли региона Дамир Галиуллин.

В своем обращении глава региона отметил значимость отрасли для благополучия жителей. «Сфера, в которой вы трудитесь, является значимой составляющей экономики страны и играет важную роль в жизни каждого человека. От вашего мастерства зависят не только здоровье и настроение, но и благополучие наших граждан. Ваша деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения в предоставлении бытовых услуг, отвечающих самым современным требованиям, способствует повышению качества жизни людей, сохранению высоких социальных стандартов в регионе», - подчеркивает Вячеслав Федорищев.

Для гостей праздника в фойе работала тематическая фотозона и «Всероссийская ярмарка» с продукцией участников проекта Минпромторга «Самарский продукт». Кроме того, все желающие могли присоединиться к патриотической акции «Письмо солдату», отправив слова поддержки военнослужащим в зоне СВО.

Кульминацией вечера стала церемония награждения. Лучшие работники отрасли получили награды Губернатора Самарской области, Минпромторга России и регионального министерства. Также были вручены сертификаты на право использования символики «Сделано в Самарской области».

Одним из ключевых героев праздника стал руководитель подразделения ООО «Техпромсервис» из Клявлинского района Евгений Красильников. Его общий трудовой стаж в отрасли приближается к 40 годам. Однако особое уважение коллег и руководства области ему принесла активная гражданская позиция.

Предприятие под руководством Евгения Красильникова регулярно оказывает помощь участникам специальной военной операции. «Мы делаем ремонт и техосмотр автомобилей, изготавливаем печи-буржуйки, станки для маскировочных сетей, скобы для блиндажей, окопные свечи», — он.

За содействие Вооруженным Силам РФ Дамир Галиуллин вручил Евгению Красильникову Почетный знак Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации».

Торжественная программа завершилась праздничным концертом. Для виновников торжества выступили солисты Самарского театра оперы и балета, ансамбль «Грация», театр «Задумка» и хор «Волжская жемчужина».

Фото: пресс-служба минпромторга Самарской области