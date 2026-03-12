В Самаре отметили День работника бытового обслуживания

Я нашел ошибку
Главные новости:
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет».
Студенты «Профессионалитета» поборются за возможность стать лицом федеральной информационной кампании
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.
Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе
Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества.
Сегодня сотрудники УФСИН СО отмечают День работника уголовно-исполнительной системы
С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон.
Открыта регистрация на новый сезон летних школ «Таврида.АРТ»
В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи.
Национальный центр «Россия» открывает «Уроки географии»: путешествие по картам великой страны
В Похвистневском районе сотрудники ГАИ СО провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.
ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре отметили День работника бытового обслуживания

207
Сегодня в регионе работают более 8 тысяч предприятий отрасли, где трудятся порядка 37 тысяч человек.

В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения России. Встреча объединила ветеранов отрасли и действующих специалистов, чей труд обеспечивает комфорт и качество жизни в регионе.
Самарская область входит в число лидеров Приволжского федерального округа по объему бытовых услуг, занимая 5-ю позицию. По итогам 2025 года объем услуг превысил 36,6 млрд рублей. Сегодня в регионе работают более 8 тысяч предприятий отрасли, где трудятся порядка 37 тысяч человек. Наибольший спрос у жителей традиционно сохраняется на техобслуживание и ремонт транспорта, парикмахерские и косметические услуги, а также строительно-ремонтные работы.
С приветственным словом от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выступил заместитель министра промышленности и торговли региона Дамир Галиуллин. 
В своем обращении глава региона отметил значимость отрасли для благополучия жителей. «Сфера, в которой вы трудитесь, является значимой составляющей экономики страны и играет важную роль в жизни каждого человека. От вашего мастерства зависят не только здоровье и настроение, но и благополучие наших граждан. Ваша деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения в предоставлении бытовых услуг, отвечающих самым современным требованиям, способствует повышению качества жизни людей, сохранению высоких социальных стандартов в регионе», - подчеркивает Вячеслав Федорищев.
Для гостей праздника в фойе работала тематическая фотозона и «Всероссийская ярмарка» с продукцией участников проекта Минпромторга «Самарский продукт». Кроме того, все желающие могли присоединиться к патриотической акции «Письмо солдату», отправив слова поддержки военнослужащим в зоне СВО.

Кульминацией вечера стала церемония награждения. Лучшие работники отрасли получили награды Губернатора Самарской области, Минпромторга России и регионального министерства. Также были вручены сертификаты на право использования символики «Сделано в Самарской области».
Одним из ключевых героев праздника стал руководитель подразделения ООО «Техпромсервис» из Клявлинского района Евгений Красильников. Его общий трудовой стаж в отрасли приближается к 40 годам. Однако особое уважение коллег и руководства области ему принесла активная гражданская позиция.
Предприятие под руководством Евгения Красильникова регулярно оказывает помощь участникам специальной военной операции. «Мы делаем ремонт и техосмотр автомобилей, изготавливаем печи-буржуйки, станки для маскировочных сетей, скобы для блиндажей, окопные свечи», — он.
За содействие Вооруженным Силам РФ Дамир Галиуллин вручил Евгению Красильникову Почетный знак Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации».
Торжественная программа завершилась праздничным концертом. Для виновников торжества выступили солисты Самарского театра оперы и балета, ансамбль «Грация», театр «Задумка» и хор «Волжская жемчужина».

 

Фото: пресс-служба минпромторга Самарской области

Теги: Самара

 Температура воздуха 13 марта Самаре ночью -3, -5°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
12 марта 2026, 17:16
13 марта в регионе без осадков, до +7°С
 Температура воздуха 13 марта Самаре ночью -3, -5°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица. Экология
129
Одна из старейших самарских библиотек, основанная еще в 1922 году, одной из первых в Самаре стала модельной и полностью обновилась в рамках национального проекта «Культура».
12 марта 2026, 16:52
В Самаре открылась «Лаборатория СамИздата»
Одна из старейших самарских библиотек, основанная еще в 1922 году, одной из первых в Самаре стала модельной и полностью обновилась в рамках национального проекта... Общество
147
14 марта в 17:00 в Самарской фолармонии прозвучат стихотворения и песни на стихи поэтов эпохи Ю.Визбора, эпохи Ю.Визбора, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Р.Рождественского и других.
12 марта 2026, 15:43
Поэзия и песни 60-х и 70-х годов XX столетия прозвучат в Самарской филармонии
14 марта в 17:00 в Самарской фолармонии прозвучат стихотворения и песни на стихи поэтов эпохи Ю.Визбора, эпохи Ю.Визбора, Е.Евтушенко, А.Вознесенского,... Культура
183
В центре внимания
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
12 марта 2026  14:59
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
241
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
12 марта 2026  14:01
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
397
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
12 марта 2026  13:39
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
253
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
12 марта 2026  12:59
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
305
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
12 марта 2026  12:33
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
300
