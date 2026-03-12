В Самаре открылась «Лаборатория СамИздата»

Одна из старейших самарских библиотек, основанная еще в 1922 году, одной из первых в Самаре стала модельной и полностью обновилась в рамках национального проекта «Культура». (12+)



На современной площадке Центральной городской библиотеки имени Крупской, где сегодня есть все технические возможности, рождаются новые проекты. «Лаборатория СамИздата» - один из них. В мини-типографии начинающих литераторов и публицистов будут учить издавать собственные книги.



Авторы проекта ждут молодых людей, увлечённые искусством и литературой, желающие попробовать себя в самостоятельном издании книг и иной печатной продукции. В числе экспертов - самарские писатели, фотографы, преподаватели-филологи.



"Они поделятся личным опытом, научат работать с текстом, расскажут, как снять страх «чистого листа», приведут примеры литературных приёмов, объяснят, как фотография становится книгой, и почему визуальные форматы сейчас набирают популярность и конечно же подробно опишут путь от рукописи до готовой книги — докажут, что это реально сделать своими силами", - рассказала директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Софья Сыромятникова.



Проект «Лаборатория СамИздата» реализуется благодаря Всероссийскому конкурсу «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон».

Фото: минкульт СО