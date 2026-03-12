Открыта регистрация на новый сезон летних школ «Таврида.АРТ»

С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон. Принять участие могут представители творческих индустрий и сферы культуры в возрасте от 18 до 35 лет со всех регионов России. Заявку можно подать на сайт: clck.ru/3STQap



Генеральный директор АНО «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева рассказала, что программа учитывает многогранность современной культуры: интерес к традициям и поиск новых форм самовыражения, которые проект объединяет на одной площадке.



Впервые в качестве преподавателей будут привлечены выпускники программ «Капитаны культуры» и #СВОеИСКУССТВО Академии творческих индустрий «Меганом».

Фото: минкульт СО