Студенты «Профессионалитета» поборются за возможность стать лицом федеральной информационной кампании

С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет».
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.
Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества.
С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон.
В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи.
В Похвистневском районе сотрудники ГАИ СО провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.
 Температура воздуха 13 марта Самаре ночью -3, -5°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого по решению Президента. Это возможность для студентов проявить себя, а для колледжей и техникумов — повысить вовлеченность будущих специалистов в образовательный процесс: представленные на конкурс фотоработы должны демонстрировать современный образ молодого представителя востребованной профессии. Победа в конкурсе позволит самым ярким и творческим ребятам стать главными героями федеральной информационной кампании в поддержку федпроекта «Профессионалитет».
«Сегодня среднее профессиональное образование — это траектория успеха для миллионов ребят по всей стране. Мы видим, как растет интерес к "Профессионалитету": только за последние два года из его кластеров выпустились порядка 350 тысяч молодых специалистов. Но за этими цифрами — живые люди, их таланты, энергия и желание развиваться. Конкурс "Профессии будущего" как раз про это: он дает возможность студентам показать свое видение современных профессий, а нам — рассказать об их историях широкой аудитории. Уверен, что участники удивят нас креативностью и нестандартным взглядом на, казалось бы, привычные вещи», — отметил Виктор Неумывакин, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России.
Конкурс «Профессии будущего» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской федерации и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».  Конкурс ставит перед собой важную цель: повышение престижа рабочих профессий и специальностей, а также популяризация федпроекта «Профессионалитет», в котором представлены 24 ключевых отрасли экономики. Фотоработы будут оцениваться в 24 номинациях, которые им соответствуют: легкая промышленность, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, металлургия, химическая отрасль, машиностроение, горнодобывающая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, транспортная отрасль, строительная отрасль,  средства массовой информации и коммуникационные технологии, лесная промышленность, информационные технологии, топливно-энергетический комплекс, радиоэлектроника, педагогика, туризм и сфера услуг, искусство и креативная индустрия, правоохранительная сфера и управление, электронная промышленность, клиническая и профилактическая медицина, электротехническая промышленность, индустрия робототехники.      
То, какими профессионалов своего дела видят участники конкурса, можно будет узнать в преддверии приемной кампании в колледжи и техникумы: конкурс пройдет в период с 10 марта по 3 июня 2026 года. Заявки от кластеров «Профессионалитета» с фотографиями студентов принимаются на платформе экспертум.рф до 27 апреля 2026 года. На конкурс можно представить фотоработы, выполненные в 3 жанрах: индустриальная фотография, портрет и репортаж. В каждой номинации эксперты выберут по 1 победителю, который наиболее ярко, креативно и современно представит молодого специалиста, образовательный процесс и инфраструктуру «Профессионалитета». Фотоработы победителей будут использованы в серии материалов в федеральных СМИ, а студенты в кадре станут лицами «Профессионалитета» в ходе федеральной информационной кампании, посвященной проекту. Победители получат благодарственные письма от организатора.  
Более подробно с условиями конкурса и правилами подачи заявки можно ознакомиться на официальной странице конкурса: экспертум.рф/contest/professionalitet2026.

Добавить комментарий

В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
12 марта 2026  14:59
241
12 марта 2026  14:01
397
12 марта 2026  13:39
253
12 марта 2026  12:59
305
12 марта 2026  12:33
300
