«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию

С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги». Спортсмены из 14 регионов России соревновались в двух возрастных группах - до 13 лет и до 15 (16) лет - в дисциплинах фигуры, соло, комби, дуэты, микст-дуэты, группы.

В числе призеров соревнований - спортсмены сборной Самарской области.

В категории до 13 лет в сольных выступлениях серебряными призерами стали Юлиана Садретдинова среди девочек и Давид Абушахманов среди мальчиков. Среди смешанных дуэтов Давид Абушахманов и Полина Станкович заняли третье место.

В комбинированной программе сборная Самарской области взяла бронзу. В составе команды выступили Виктория Коновалова, Полина Кузнецова, Варвара Лазарева, Юлия Лисюкова, Карина Нашивочникова, Есения Овчинникова, Анастасия Рябова, Юлиана Садретдинова, Полина Станкович, Мария Федюк.

Среди спортсменов 13-15 лет в соло второй стала Анастасия Кузнецова, третьей - Полина Шопина. В соревнованиях дуэтов Кузнецова и Шопина взяли бронзу.

Сборная Самарской области также стала серебряным призером в групповой программе и бронзовым - в комби. В составе команды: Арина Галеева, Анастасия Емельянова, Виктория Ермакова, Катерина Ефременко, Евангелина Злобина, Екатерина Кашина, София Кузнецова, Алиса Лисова, Инесса Максимова, Софья Илюшкина, Кристина Баева, Дарина Пантелеева.

Титул «Принцесса Волги», который присуждают самым грациозным и изящным участницам турнира, судьи вручили спортсменкам из Самарской области - Юлиане Садретдиновой и Анастасии Кузнецовой.

Фото: Самарский спорт