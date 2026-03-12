Я нашел ошибку
Главные новости:
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет».
Студенты «Профессионалитета» поборются за возможность стать лицом федеральной информационной кампании
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.
Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе
Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества.
Сегодня сотрудники УФСИН СО отмечают День работника уголовно-исполнительной системы
С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон.
Открыта регистрация на новый сезон летних школ «Таврида.АРТ»
В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи.
Национальный центр «Россия» открывает «Уроки географии»: путешествие по картам великой страны
В Похвистневском районе сотрудники ГАИ СО провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.
ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию

С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».

С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги». Спортсмены из 14 регионов России соревновались в двух возрастных группах - до 13 лет и до 15 (16) лет - в дисциплинах фигуры, соло, комби, дуэты, микст-дуэты, группы.

В числе призеров соревнований - спортсмены сборной Самарской области.

В категории до 13 лет в сольных выступлениях серебряными призерами стали Юлиана Садретдинова среди девочек и Давид Абушахманов среди мальчиков. Среди смешанных дуэтов Давид Абушахманов и Полина Станкович заняли третье место.

В комбинированной программе сборная Самарской области взяла бронзу. В составе команды выступили Виктория Коновалова, Полина Кузнецова, Варвара Лазарева, Юлия Лисюкова, Карина Нашивочникова, Есения Овчинникова, Анастасия Рябова, Юлиана Садретдинова, Полина Станкович, Мария Федюк.

Среди спортсменов 13-15 лет в соло второй стала Анастасия Кузнецова, третьей - Полина Шопина. В соревнованиях дуэтов Кузнецова и Шопина взяли бронзу.

Сборная Самарской области также стала серебряным призером в групповой программе и бронзовым - в комби. В составе команды: Арина Галеева, Анастасия Емельянова, Виктория Ермакова, Катерина Ефременко, Евангелина Злобина, Екатерина Кашина, София Кузнецова, Алиса Лисова, Инесса Максимова, Софья Илюшкина, Кристина Баева, Дарина Пантелеева.

Титул «Принцесса Волги», который присуждают самым грациозным и изящным участницам турнира, судьи вручили спортсменкам из Самарской области - Юлиане Садретдиновой и Анастасии Кузнецовой.

 

Фото:  Самарский спорт 

Теги: Самара

