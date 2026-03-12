Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона

В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым. Ключевой темой стали направления развития региона и реализация национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

Глава региона выразил слова благодарности Игорю Анатольевичу за пристальное внимание к вопросам развития Самарской области, отметив, что многие проекты реализуются при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО. «Мы видим эту поддержку не только в общественно-политических, социальных вопросах, но и в вопросах экономики», – сказал глава региона.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев доложил о достижении ключевых показателей в различных отраслях экономики. Так, по объему валового регионального продукта и по объему отгруженной промышленной продукции Самарская область занимаетвторое место в Приволжском федеральном округе и десятое – в Российской Федерации. В прошлом годурост промышленного производства продемонстрировал целый ряд отраслей, среди которых химическая и металлургическая, электроэнергетика, производство пищевых продуктов, лекарственных средств, медицинских изделий и другие.

В текущем году получат развитие новые сектора экономики. Было отмечено, что по созданию благоприятных условий для привлечения эксплуатантов отрасли БАС Самарская область вошла в топ-5 регионов России в пилотном национальном рейтинге. На встрече также обсуждались инвестиционные планы региона, вопросы развития особых экономических зон и индустриальных парков.

Отдельный акцент был сделан на реализации национальных проектов. Так, в 2025 году в Самарской области осуществлялась реализация 12 нацпроектов. С 2026 года также ведется работа по проекту – «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Глава региона обратил внимание на приоритетное направление в работе регионального правительства – выполнение социальных обязательств перед населением и, в первую очередь, перед участниками специальной военной операции и членами их семей.Все они нашли отражение в программе развития региона, разработанной с учетом общественного мнения.

В 2026 году начнут работу 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов, офис врача общей практики, поликлиника в Кинеле на 700 посещений в смену. В сфере образования планируется завершить строительство двух новых школ – в Автозаводском районе Тольятти и в Сызрани. Свои двери для учеников и педагогов откроет школа на 200 мест в ЖК «Сокол» в Самаре. Кроме того, продолжится строительство трех детских садов в Тольятти и начнется строительство двух – в Самаре.

В рамках благоустройства будет приведено в порядок 212 общественных и дворовых территорий, реализованы четыре проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Выполнение обязательств перед жителями, повышение уровня и качества жизни в Самарской области – это главная задача, стоящая перед Правительством региона, – подчеркнул губернатор. –Для этого мы продолжим реализацию национальных проектов, региональной программы социально-экономического развития, а также мероприятий народной программы партии «Единая Россия». Безусловный приоритет – поддержка участников специальной военной операции и их семей, содействие Вооруженным силам Российской Федерации».

Наряду с действующими мерами поддержки ветеранов СВО в Самарской области продолжаетразвитие региональная кадровая программа «Школа героев», ставшая продолжением президентскогопроекта «Время героев». За время реализации с 2024 года программа доказала свою эффективность и находит положительные отклики со стороны участников, многие из которых замещают должности на государственной и муниципальной службе. Так, по итогам первого потока трудоустроены 95% выпускников. В настоящее время обучение по программе проходят 40 ветеранов СВО – участников второго потока, стартовавшего в июне 2025 года. Также губернатором даны поручения профильным руководителям по формированию третьего потока, начало которого запланировано на июль – август текущего года.

Еще одна региональная инициатива – программа «СВОё дело. Самарская область» – помогает ветеранам СВО, боевых действий, их семьям реализовать бизнес-идеи. В настоящее время продолжают обучение участники второго потока.

«Комплексная работа в Самарской области будет продолжена, чтобы все видели и знали поддержку государства, поддержку региона в этом вопросе», – сказал Вячеслав Федорищев.

Также в рамках рабочей поездки в Самарскую область полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию региона, в ходе которого обсудили предстоящую избирательную кампанию.

В единый день голосования предстоят выборы депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Среди ключевых тем – организация работы избирательных участков и информационно-организационное сопровождение кампании.

«Наша задача – провести легитимные выборы, обеспечить антитеррористическую защищенность и общественный порядок в местах голосования», – подчеркнул полпред.

Со своей стороны, Вячеслав Федорищев заверил: «Общественно-политическая обстановка в Самарской области остается стабильной. Поэтому точно знаем, что все задачи, стоящие по обеспечению легитимных, прозрачных выборов, будут выполнены».

Отдельное внимание, по словам Игоря Комарова, следует уделять военнослужащим, прошедшим СВО. Самарская область занимает второе место в России по индексу удовлетворенности условиями медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Важно обеспечить их активное участие в избирательном процессе. Ветераны – выпускники региональной образовательной программы «Школа героев» – формируют кадровый резерв региона и могут влиять на общественно-политическую жизнь.

Вячеслав Федорищев призвал всех жителей Самарской области проявить активную гражданскую позицию в рамках предстоящего Единого дня голосования и сделать свой выбор в пользу будущего.

«Такое единство позволит нам достичь больших успехов в реализации намеченных планов, внести ценный вклад в развитие области», – сказал губернатор.

