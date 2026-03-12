Я нашел ошибку
Главные новости:
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Выборы в Самарской области

В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ

130
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.

В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в присутствии командования Центрального военного округа вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.

Церемония передачи государственной награды состоялась в Самаре, на ней присутствовали вдова, родители, друзья, бывшие сослуживцы бойца. Медаль вручена вдове военнослужащего Кристине Беляевой.

«Мы собрались, чтобы отдать дань уважения Ильсуру Салаватовичу Беляеву. Его подвиг — яркий пример самоотверженного служения Родине. Такие люди вызывают глубокое уважение и становятся примером для последующих поколений. Мы знаем своих героев, чтим их — это наш долг и наша память. Указом Президента Российской Федерации Беляеву Ильсуру Салаватовичу присвоено звание Героя России», — отметил, вручая награду, Игорь Комаров.

«Посвятив себя служению своей стране в сложный, судьбоносный для нее период, Ильсур Салаватович сделал мужественный выбор. Выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота. О величии его подвига говорит знак особого отличия, которого он удостоен посмертно — медаль «Золотая Звезда». Мы все гордимся мужеством и самоотверженностью бойца. Конечно, нет таких слов, чтобы облегчить боль утраты, которую понесла семья Героя, его боевые друзья. Но мы всегда рядом, и вся необходимая помощь обязательно будет оказана. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку государства, на нашу поддержку. Низкий поклон родителям Героя России, воспитавшим настоящего защитника Отечества. Память о нем навсегда в наших сердцах», — сказал губернатор.

Ильсур Салаватович Беляев – командир роты специального назначения отдельного гвардейского соединения специального назначения Центрального военного округа. Он родом из Тольятти, проходил службу на Черноморском флоте города Севастополя, окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. По окончании ведомственного учебного заведения поэтапно прошел должности от командира группы специального назначения до командира роты спецназначения отдельного отряда специального назначения гвардейского соединения специального назначения ЦВО.

С мая 2022 года принимал участие в специальной военной операции, не раз был представлен к наградам. В 2022 году получил медаль «За боевые отличия», медаль участника СВО, в 2023 году — медаль «За отвагу», в 2024 году – медали «За ратную доблесть», «За освобождение Авдеевки». Также был награжден двумя орденами Мужества – в 2022 и 2024 годах.

В последнем бою Ильсур Беляев ценой своей жизни спас личный состав группы спецназа и обеспечил выполнение боевой задачи. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России (посмертно).

Вдова Героя Кристина Беляева поблагодарила руководство страны, региона за высокую оценку подвига супруга. «Также хочется поблагодарить людей, которые оказывали и которые на данный момент оказывают нам поддержку разного характера в этот непростой для нас период. Низкий поклон и огромная благодарность родителям Ильсура. Они воспитали не просто офицера, а любящего мужа, верного друга и настоящего героя, чье мужество одинаково ярко проявляется как в строю, так и в обычной жизни», — отметила она.

Кристина Беляева рассказала, что ее супруг всегда умел сочетать жесткий рационализм в работе и заботу о каждом, кто от него зависел: «Также ярко его мужественность и стержень проявлялись там, где заканчивалась работа и начиналась спокойная жизнь. Наша жизнь, которую он оберегал с особым трепетом. Он практически никогда не рассказывал о том, что происходило на службе, не грузил нас с родителями тяжелыми подробностями, не позволял тревоге поселиться в нашей душе. В этом также есть его героизм. И героизм не там, где гремит салют, а там, где тихо закрывается дверь, чтобы не разбудить родных. Память о нем будет жить, пока бьются наши сердца и сердца будущих поколений».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Весь список