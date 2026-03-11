Я нашел ошибку
Главные новости:
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами.
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти.
Что изменится для дачников и садоводов весной 2026 года
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершились соревнования Кубка России по прыжкам на батуте.
Спортсмены губернии - призеры Кубка России по прыжкам на батуте
В этом году в рамках нацпроекта обновят участки двух региональных автодорог общей протяженностью почти 5,5 км.
Улицы Победы, Степана Разина и Первомайскую в селе Борское капитально отремонтируют 
С декабря прошлого года регоператор АО «Экология» направил порядка 400 материалов о блокировке контейнерных площадок в административные комиссии районов Самары.
Самарским водителям выписали штрафы на 321 тысячу рублей за препятствие вывозу ТКО
Температура воздуха 12 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +2, +4°С. Ночью и утром местами гололедица.
12 марта в регионе без осадков, до +5°С
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.74
-0.41
EUR 91.9
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений

112
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами.

Сегодня в Самарской области начался первый этап всероссийских командно-штабных учений. В рамках этих учений отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами. Особое внимание уделяется защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры.

На первом этапе учений проведен сбор руководящего состава Самарской территориальной подсистемы РСЧС. Развернуты межведомственный оперативный штаб и штаб Главного управления МЧС России по Самарской области. Приведены в готовность силы и средства, включая аэромобильную группировку и подвижный пункт управления. Эти силы предназначены для ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и пожароопасный периоды.

В МЧС России прошло совещание под руководством Министра Александра Куренкова. В совещании приняли участие Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, заместитель председателя Правительства Самарской области Владимир Кий и представители заинтересованных министерств и ведомств региона.

Согласно тактическому замыслу первого этапа, в Волжском районе на реке Чапаевка образовался ледовый затор из-за притока талых вод и осадков. Это привело к подтоплению ближайших населенных пунктов. В зоне условной чрезвычайной ситуации оказались более 90 домов, в которых проживают 260 человек, а также пострадал крупный рогатый скот.

На месте условной чрезвычайной ситуации развернуты силы и средства МЧС России. Проводятся работы по ликвидации последствий подтопления и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод.

Сотрудники Волжского спасательного центра участвуют в чернении и распиловке льда на реке Чапаевка. Для мониторинга обстановки используются беспилотные авиационные системы. Развернуты пункты временного размещения для пострадавших, населению выдается натуральная помощь.

«В Самарской области проходит первый этап всероссийских командно-штабных учений. Мы отрабатываем меры по предупреждению возможных ледовых заторов на водных объектах. Это включает чернение и распиловку льда силами МЧС России. Также демонстрируется готовность сил и средств к ликвидации возможных подтоплений. Всего в первом этапе учений от МЧС России задействовано 1769 человек, 239 единиц техники и 15 плавсредств», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025, 16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ... Здравоохранение
1660
19 июня 2024, 15:18
Самарским лицеистам огнеборцы продемонстрировали современную пожарную технику 
Подобные мероприятия вызывают у детей интерес и уважение к профессии пожарного, помогают получать полезные знания и навыки. Общество
1061
22 февраля 2024, 15:06
В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества
В честь праздника наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам были вручены ведомственные награды и почетные грамоты. Общество
1885
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
484
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
332
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
261
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1171
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
537
Весь список