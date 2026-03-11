В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений

Сегодня в Самарской области начался первый этап всероссийских командно-штабных учений. В рамках этих учений отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами. Особое внимание уделяется защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры.

На первом этапе учений проведен сбор руководящего состава Самарской территориальной подсистемы РСЧС. Развернуты межведомственный оперативный штаб и штаб Главного управления МЧС России по Самарской области. Приведены в готовность силы и средства, включая аэромобильную группировку и подвижный пункт управления. Эти силы предназначены для ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и пожароопасный периоды.

В МЧС России прошло совещание под руководством Министра Александра Куренкова. В совещании приняли участие Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, заместитель председателя Правительства Самарской области Владимир Кий и представители заинтересованных министерств и ведомств региона.

Согласно тактическому замыслу первого этапа, в Волжском районе на реке Чапаевка образовался ледовый затор из-за притока талых вод и осадков. Это привело к подтоплению ближайших населенных пунктов. В зоне условной чрезвычайной ситуации оказались более 90 домов, в которых проживают 260 человек, а также пострадал крупный рогатый скот.

На месте условной чрезвычайной ситуации развернуты силы и средства МЧС России. Проводятся работы по ликвидации последствий подтопления и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод.

Сотрудники Волжского спасательного центра участвуют в чернении и распиловке льда на реке Чапаевка. Для мониторинга обстановки используются беспилотные авиационные системы. Развернуты пункты временного размещения для пострадавших, населению выдается натуральная помощь.

«В Самарской области проходит первый этап всероссийских командно-штабных учений. Мы отрабатываем меры по предупреждению возможных ледовых заторов на водных объектах. Это включает чернение и распиловку льда силами МЧС России. Также демонстрируется готовность сил и средств к ликвидации возможных подтоплений. Всего в первом этапе учений от МЧС России задействовано 1769 человек, 239 единиц техники и 15 плавсредств», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО