Самарским лицеистам огнеборцы продемонстрировали современную пожарную технику 

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Сотрудники регионального управления МЧС России особое внимание уделяют профилактике пожаров и других происшествий с участием детей. По всей области проводятся мероприятия, направленные на предупреждение происшествий с детьми, вызванных играми, или неправильным обращением с огнем.

В пожарно-спасательных гарнизонах проходят дни открытых дверей, уроки пожарной безопасности и учебные эвакуации.

Так, недавно, в Самаре огнеборцы 5 пожарно-спасательной части 3 отряда продемонстрировали курсантам Лицея госслужбы и правоохранительных органов современную пожарную технику и оборудование.

Ребята посетили выставку в рамках курса НВП по специализации "Пожарная безопасность и оснащение пожарной охраны на современном этапе развития". Юноши ознакомились с пожарно-техническим оснащением, смогли посидеть за рулем спецавтомобиля, чтобы впоследствии, при желании, освоить навыки вождения такой непростой машины.

Подобные мероприятия вызывают у детей интерес и уважение к профессии пожарного, помогают получать полезные знания и навыки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО