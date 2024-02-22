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В Управлении Росгвардии СО состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества
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В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества

22 февраля 2024 15:06
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В честь праздника наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам были вручены ведомственные награды и почетные грамоты.

Сегодня в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание по случаю празднования Дня защитника Отечества. Врио начальника Главного управления Алексей Степанов поздравил личный состав с наступающим праздником, отметив, что сотрудники МЧС России занимают значимое место в защите интересов нашей страны.

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Наш с вами фронт находится здесь, на территории Самарской области. Мы защищаем людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за ваш доблестный труд и профессионализм», - поздравил сотрудников Алексей Владимирович.

Со словами поздравлений к присутствующим обратились также врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников и председатель Общественной организации ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы Николай Кичайкин.

В честь праздника наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам были вручены ведомственные награды и почетные грамоты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

 

Теги: Мероприятия МЧС Самара

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