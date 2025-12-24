Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы

В преддверии новогодних праздников пожарные и спасатели ГУ МЧС России Самарской области поздравили юных пациентов Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой.

В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь. Воодушевленные визитом сказочных героев, ребята получили подарки, заряд положительных эмоций и оптимизма.

«В детской больнице имени Н.Н. Ивановой располагаются отделения, в которых пациенты могут проходить лечение достаточно долго. Некоторые из них нуждаются в строгом изоляционном режиме и находятся в специализированных палатах, куда могут пройти только персонал и родители. Многие из них не попадут на праздники и новогодние каникулы домой. Мы стараемся поддерживать настроение детей и их родителей, создать праздничную атмосферу, которая положительно влияет на самочувствие и иммунную систему», - рассказала первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, депутат Самарской Губернской Думы VII созыва Марина Антимонова.

Новогодняя акция в детской больнице проходит уже 5 год. Главный врач больницы Ольга Галахова подчеркнула, что положительные эмоции ребёнка – одна из основных составляющих результатов его лечения.

«Дети, находящиеся в условиях эпидемического режима, испытывают особую радость, увидев Деда Мороза даже издалека и получив подарок. У пациентов остаются позитивные впечатления, ведь эмоциональное состояние ребенка играет ключевую роль в процессе выздоровления. Выражаем огромную благодарность участникам новогоднего десанта и организаторам мероприятия за этот незабываемый праздник добра и волшебства » - отметила главврач.

Фото: минздрав СО