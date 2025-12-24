Я нашел ошибку
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.
Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы

177
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.

В преддверии новогодних праздников пожарные и спасатели ГУ МЧС России Самарской области поздравили юных пациентов Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой.

В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь. Воодушевленные визитом сказочных героев, ребята получили подарки, заряд положительных эмоций и оптимизма.

«В детской больнице имени Н.Н. Ивановой располагаются отделения, в которых пациенты могут проходить лечение достаточно долго. Некоторые из них нуждаются в строгом изоляционном режиме и находятся в специализированных палатах, куда могут пройти только персонал и родители. Многие из них не попадут на праздники и новогодние каникулы домой. Мы стараемся поддерживать настроение детей и их родителей, создать праздничную атмосферу, которая положительно влияет на самочувствие и иммунную систему», - рассказала первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, депутат Самарской Губернской Думы VII созыва Марина Антимонова.

Новогодняя акция в детской больнице проходит уже 5 год. Главный врач больницы Ольга Галахова подчеркнула, что положительные эмоции ребёнка – одна из основных составляющих результатов его лечения.

«Дети, находящиеся в условиях эпидемического режима, испытывают особую радость, увидев Деда Мороза даже издалека и получив подарок. У пациентов остаются позитивные впечатления, ведь эмоциональное состояние ребенка играет ключевую роль в процессе выздоровления. Выражаем огромную благодарность участникам новогоднего десанта и организаторам мероприятия за этот незабываемый праздник добра и волшебства » - отметила главврач.

 

Фото:  минздрав СО

 

