россияне начали обращаться в больницы с укусами клещей

Медучреждения РФ уже зафиксировали обращения граждан в связи с укусами клещей. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», - сказано в опубликованном на платформе Max релизе ведомства.

В связи с прогнозируемым таянием снега, которое может спровоцировать перемещение мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые постройки, а также с началом сезона активности клещей, Роспотребнадзор поручил усилить зооэнтомологический мониторинг, пишет Москва24.