Главные новости:
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Россияне начали обращаться в больницы с укусами клещей

178
россияне начали обращаться в больницы с укусами клещей

Медучреждения РФ уже зафиксировали обращения граждан в связи с укусами клещей. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», - сказано в опубликованном на платформе Max релизе ведомства.

В связи с прогнозируемым таянием снега, которое может спровоцировать перемещение мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые постройки, а также с началом сезона активности клещей, Роспотребнадзор поручил усилить зооэнтомологический мониторинг, пишет Москва24.

Здравоохранение
4 марта 2026  10:11
Россияне начали обращаться в больницы с укусами клещей
178
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
3 марта 2026  19:55
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
491
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
3 марта 2026  16:20
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
528
Заболеваемость ОРВИ в Самарском регионе растет
3 марта 2026  13:09
Заболеваемость ОРВИ в Самарском регионе растет
397
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
2 марта 2026  21:33
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
646
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
2 марта 2026  20:45
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
922
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
2 марта 2026  20:21
Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»
861
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
2 марта 2026  15:43
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
749
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
2 марта 2026  15:15
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
675
Будущие магистры СамГМУ получат уникальное сочетание фундаментальных биомедицинских знаний и современных предпринимательских инструментов.
2 марта 2026  14:29
СамГМУ запустил магистратуру «Технологическое лидерство и предпринимательство в биотехнологиях»
647
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16033
В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1200
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
502
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
802
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
513
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
560
