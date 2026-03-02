Я нашел ошибку
2 марта самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил в Москве посадку в 21:08 мск.
Первый рейс из ОАЭ, после приостановки полетов, приземлился в Москве
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии состоится арт-променад «Гений места»
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»
В понедельник, 2 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили итоги и перспективы капремонта многоквартирных домов
По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый получил от одного из осужденных 200 тысяч рублей за передачу запрещенных предметов – пяти мобильных телефонов и зарядных устройств к ним.
Бывший начальник отдела УФСИН СО, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом
Редкие имена февраля 2026 года для мальчиков: Серафим, Ростислав, Руслан, Леонид, Добрыня.
Комитет ЗАГС СО: популярные и редкие детские имена февраля 2026 года и за февраль 1926 года
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний

2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.

Весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний. Об этом рассказала 2 марта «Известиям» врач-микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

За зиму очень активно расходуются витамины и микроэлементы, накопленные в организме, и к весне их запасы истощаются. В первую очередь речь идет о жирорастворимых элементах А, D и E, а также водорастворимых группы В и С, которые поддерживают иммунитет. Также проявляется недостаток омега-3 жирных кислот, которые поддерживают нервную систему.

«На первое место по обращениям пациентов за медицинской помощью традиционно остаются респираторные инфекции: продолжают активно циркулировать вирусы гриппа и другие респираторные вирусы, которые также могут провоцировать обострение хронических очагов бактериальной инфекции», — сказала специалист.

На втором месте среди воспалительных заболеваний — цистит и другие инфекции мочеполовой системы. В период таяния снега легко переохладиться, промочить ноги, одеться не по погоде. У женщин нередко возникают либо впервые выявленные эпизоды цистита, либо обострения хронического процесса, связанного с условно-патогенной флорой. У мужчин также на фоне переохлаждения могут обостряться простатиты и уретриты.

Кроме того, весной проявляют себя и заболевания желудочно-кишечного тракта. Микробиота кишечника очень чувствительна к изменениям в иммунной системе, часть микроорганизмов может погибать, происходит обеднение кишечной флоры, вызывая сезонные нарушения пищеварения. При наличии Helicobacter pylori обостряются гастрит и воспаления в желчевыводящих путях и поджелудочной железе.

На фоне межсезонья у многих развивается нестабильность нервной системы. Меняется настроение, снижается работоспособность, появляется сонливость, проявляются депрессивные состояния. Нервный механизм играет значительную роль и в обострении кожных заболеваний, например псориаза, а также аллергических реакций.

Респираторная аллергия может начинаться еще до активного цветения растений. Когда сходит снег, прошлогодняя листва начинает выделять споры грибов и другие летучие частицы. Даже без цветения будут наблюдаться респираторные проявления — заложенность носа, слезо- и слизетечение. А с началом цветения деревьев и трав аллергия только усиливается. Если снежный покров сходит рано, симптомы могут появляться уже в марте.

Если аллергия из года в год усиливается, имеет смысл сделать расширенное аллергологическое исследование на 300 аллергенов, чтобы оценить риски тяжелых реакций и заранее продумать меры профилактики.

 

Фото:  freepik.com

