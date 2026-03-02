Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний

Весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний. Об этом рассказала 2 марта «Известиям» врач-микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

За зиму очень активно расходуются витамины и микроэлементы, накопленные в организме, и к весне их запасы истощаются. В первую очередь речь идет о жирорастворимых элементах А, D и E, а также водорастворимых группы В и С, которые поддерживают иммунитет. Также проявляется недостаток омега-3 жирных кислот, которые поддерживают нервную систему.

«На первое место по обращениям пациентов за медицинской помощью традиционно остаются респираторные инфекции: продолжают активно циркулировать вирусы гриппа и другие респираторные вирусы, которые также могут провоцировать обострение хронических очагов бактериальной инфекции», — сказала специалист.

На втором месте среди воспалительных заболеваний — цистит и другие инфекции мочеполовой системы. В период таяния снега легко переохладиться, промочить ноги, одеться не по погоде. У женщин нередко возникают либо впервые выявленные эпизоды цистита, либо обострения хронического процесса, связанного с условно-патогенной флорой. У мужчин также на фоне переохлаждения могут обостряться простатиты и уретриты.

Кроме того, весной проявляют себя и заболевания желудочно-кишечного тракта. Микробиота кишечника очень чувствительна к изменениям в иммунной системе, часть микроорганизмов может погибать, происходит обеднение кишечной флоры, вызывая сезонные нарушения пищеварения. При наличии Helicobacter pylori обостряются гастрит и воспаления в желчевыводящих путях и поджелудочной железе.

На фоне межсезонья у многих развивается нестабильность нервной системы. Меняется настроение, снижается работоспособность, появляется сонливость, проявляются депрессивные состояния. Нервный механизм играет значительную роль и в обострении кожных заболеваний, например псориаза, а также аллергических реакций.

Респираторная аллергия может начинаться еще до активного цветения растений. Когда сходит снег, прошлогодняя листва начинает выделять споры грибов и другие летучие частицы. Даже без цветения будут наблюдаться респираторные проявления — заложенность носа, слезо- и слизетечение. А с началом цветения деревьев и трав аллергия только усиливается. Если снежный покров сходит рано, симптомы могут появляться уже в марте.

Если аллергия из года в год усиливается, имеет смысл сделать расширенное аллергологическое исследование на 300 аллергенов, чтобы оценить риски тяжелых реакций и заранее продумать меры профилактики.

Фото: freepik.com