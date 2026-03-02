Я нашел ошибку
Главные новости:
2 марта, днем, подросток ушел из из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции Самары разыскивают школьника не вернувшегося домой из школы
2 марта в регионе стартовал ежегодный конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО».
СОУНБ открывает сезон интеллектуальных соревнований.
2 марта самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил в Москве посадку в 21:08 мск.
Первый рейс из ОАЭ, после приостановки полетов, приземлился в Москве
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии состоится арт-променад «Гений места»
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»
В понедельник, 2 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили итоги и перспективы капремонта многоквартирных домов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ открывает сезон интеллектуальных соревнований.

250
2 марта в регионе стартовал ежегодный конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО».

2 марта в регионе стартовал ежегодный конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО». На протяжении более чем десяти лет этот проект объединяет тысячи жителей губернии, превращая чтение в увлекательное состязание.  (5+)

Суть соревнований проста: участникам предстоит за 60 секунд прочитать вслух отрывок из художественного произведения. Победа присуждается не только за беглость чтения (учитывается общее количество слов, где даже однобуквенные предлоги считаются за полноценную единицу), но и за глубину понимания текста. После прочтения конкурсанты должны пересказать суть, подтверждая навык осознанного чтения.

В 2026 году обновили структуру конкурса, чтобы охватить все поколения книголюбов. Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях – от самых юных «дошкольников 5–7 лет» до взрослых.
Присоединяйтесь к проекту семьями, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ
 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
2 марта, днем, подросток ушел из из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
02 марта 2026, 23:32
Сотрудники полиции Самары разыскивают школьника не вернувшегося домой из школы
2 марта, днем, подросток ушел из из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Общество
268
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
02 марта 2026, 21:23
В САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии состоится арт-променад «Гений места»
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку... Культура
296
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
02 марта 2026, 20:45
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу... Здравоохранение
505
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
375
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
326
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
309
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
327
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1007
Весь список