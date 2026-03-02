СОУНБ открывает сезон интеллектуальных соревнований.

2 марта в регионе стартовал ежегодный конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО». На протяжении более чем десяти лет этот проект объединяет тысячи жителей губернии, превращая чтение в увлекательное состязание. (5+)



Суть соревнований проста: участникам предстоит за 60 секунд прочитать вслух отрывок из художественного произведения. Победа присуждается не только за беглость чтения (учитывается общее количество слов, где даже однобуквенные предлоги считаются за полноценную единицу), но и за глубину понимания текста. После прочтения конкурсанты должны пересказать суть, подтверждая навык осознанного чтения.



В 2026 году обновили структуру конкурса, чтобы охватить все поколения книголюбов. Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях – от самых юных «дошкольников 5–7 лет» до взрослых.

Присоединяйтесь к проекту семьями, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ

