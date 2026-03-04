Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Согласно документу, устанавливаются общие требования к картам типовых технологических процессов ногтевого сервиса и описываются этапы их выполнения при оказании соответствующих услуг. В нем закреплены как общие требования, так и конкретное описание типового технологического процесса ногтевого сервиса. Разработаны карты для маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

Так, классический (обрезной) маникюр, согласно карте типовых процессов, приведенной в стандарте, с которым ознакомился ТАСС, следует выполнять 45-60 минут с подготовительными и заключительными этапами работ в зависимости от состояния ногтей клиента, препаратный маникюр - 40-60 минут, включая все этапы работ, аппаратный - 40-70 минут, комбинированный - 40-60 минут. Кроме того, такие услуги как спа-уход за кожей кистей и ногтями, косметический массаж кистей должны выполняться 30-40 минут с подготовительными и заключительными этапами работ, классический (обрезной) педикюр - 60-90 минут с подготовительными и заключительными этапами работ в зависимости от состояния ногтей и стоп клиента, препаратный педикюр - 60-80 минут, также включая все этапы, аппаратный - 60-80 минут, комбинированный - 60-90 минут.

Помимо этого, выполнение таких услуг как уход за кожей стоп и ногтями, а также косметический массаж стоп - 30-40 минут, укрепление или выравнивание натуральных ногтей - 70-90 минут, моделирование искусственных ногтей на верхних и нижних формах - 70-150 минут, на верхних "гелевых" типсах - 50-120 минут, коррекция искусственных ногтей - 60-120 минут, декоративное покрытие ногтей лаком - 5-10 минут, гель-лаком - 15-25 минут, снятие лакового декоративного покрытия - 5-10 минут, механическим или химическим способом - 10-20 минут.

Как отмечается, стандарт распространится на организации независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги ногтевого сервиса. Кроме того, карты типовых технологических процессов могут быть использованы при создании документов по стандартизации и технических документов, применяемых в ногтевом сервисе.

"Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке. Применение стандарта позволит потребителям быть уверенными в том, что услуга оказывается в соответствии с установленными требованиями, а для бизнеса создает понятные и прозрачные правила работы", - сообщили ТАСС в Росстандарте.

В ведомстве отметили, что стандарт носит добровольный характер и может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе либо в случае ссылки на него в договорных обязательствах.

Фото pxhere.com