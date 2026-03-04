Я нашел ошибку
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
Ответственность риелторов в сделках с жильем могут ужесточить

139
В России могут урегулировать посредническую деятельность на рынке недвижимости. Роспотребнадзор подготовил проект постановления, который предлагает признать услуги риелторов бытовыми и возложить на агентов ответственность за надежность сделок. Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, а новые правила могут вступить в силу уже с 1 сентября. Об этом 4 марта сообщил портал «Деловой Петербург».

Сейчас в российском законодательстве само понятие «риелтор» отсутствует. Профессия упоминается лишь в документах Росфинмониторинга: согласно «антиотмывочному» законодательству агентства недвижимости и индивидуальные предприниматели обязаны сообщать в ведомство о сделках купли-продажи недвижимости на сумму свыше 5 млн рублей, если они участвуют в расчетах или сопровождают сделку, пишут "Известия".

Согласно проекту, посреднические услуги на рынке недвижимости предлагается отнести к бытовым потребностям граждан. Компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги, должны будут предоставлять клиенту полную информацию об объекте недвижимости, обеспечивать конфиденциальность и действовать исключительно в интересах заказчика.

При этом документ не содержит требований к квалификации специалистов. Более того, при оценке числа участников рынка авторы проекта фактически приравняли к риелторской деятельности управление жилыми домами, которым занимаются ТСЖ, ЖЭК и другие управляющие организации.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации признают, что сделки на вторичном рынке недвижимости связаны с повышенными рисками.

«Мы до невозможности зарегулировали работу застройщиков, тогда как деятельность риелторов, к сожалению, не настолько подвержена вниманию государства», — заявлял заместитель министра Никита Стасишин.

Участники рынка, однако, оценивают инициативу критически. Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Гиновкер считает, что предлагаемые нормы лишь кратко фиксируют практики, которые сложились на рынке еще в начале 1990-х годов.

По словам члена правового комитета Российской гильдии риелторов Николая Зырянова, проект не решает ключевую проблему отрасли — отсутствие квалификационных требований к специалистам. Он отметил, что единственным ограничением станет запрет оказывать такие услуги самозанятым: работать на рынке смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Руководитель агентства «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов также обратил внимание на спорность самой идеи отнесения риелторских услуг к бытовому обслуживанию наряду, например, с ремонтом обуви или пошивом одежды.

Юристы указывают, что документ закрепляет лишь базовые принципы регулирования. Генеральный директор юридической компании «Юрсфера» Сергей Фомин отметил, что проект фактически впервые признает риелторскую деятельность на уровне подзаконного акта, однако не вводит обязательных требований к образованию, стажу или страхованию профессиональной ответственности.

Особые споры вызывает норма о том, что риелтор должен обеспечивать подготовку и проверку документов для сделки. Такая формулировка может означать, что посредник будет обязан компенсировать убытки, если сделка впоследствии будет оспорена из-за ошибок в документах.

При этом эксперты отмечают, что у риелторов нет полномочий для полноценной юридической проверки документов — они могут пользоваться только открытой информацией. Полномочиями по подтверждению законности сделки обладают нотариусы, Росреестр и судебная система.

По данным сервиса RusProfile, в России действует около 14,6 тыс. агентств недвижимости и 38,1 тыс. частных риелторов в статусе индивидуальных предпринимателей. В Санкт-Петербурге зарегистрированы примерно 1,3 тыс. агентств и 3,8 тыс. таких специалистов.

Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
1295
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
523
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
838
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
528
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
574
Весь список