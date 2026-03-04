Ответственность риелторов в сделках с жильем могут ужесточить

В России могут урегулировать посредническую деятельность на рынке недвижимости. Роспотребнадзор подготовил проект постановления, который предлагает признать услуги риелторов бытовыми и возложить на агентов ответственность за надежность сделок. Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, а новые правила могут вступить в силу уже с 1 сентября. Об этом 4 марта сообщил портал «Деловой Петербург».

Сейчас в российском законодательстве само понятие «риелтор» отсутствует. Профессия упоминается лишь в документах Росфинмониторинга: согласно «антиотмывочному» законодательству агентства недвижимости и индивидуальные предприниматели обязаны сообщать в ведомство о сделках купли-продажи недвижимости на сумму свыше 5 млн рублей, если они участвуют в расчетах или сопровождают сделку, пишут "Известия".

Согласно проекту, посреднические услуги на рынке недвижимости предлагается отнести к бытовым потребностям граждан. Компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги, должны будут предоставлять клиенту полную информацию об объекте недвижимости, обеспечивать конфиденциальность и действовать исключительно в интересах заказчика.

При этом документ не содержит требований к квалификации специалистов. Более того, при оценке числа участников рынка авторы проекта фактически приравняли к риелторской деятельности управление жилыми домами, которым занимаются ТСЖ, ЖЭК и другие управляющие организации.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации признают, что сделки на вторичном рынке недвижимости связаны с повышенными рисками.

«Мы до невозможности зарегулировали работу застройщиков, тогда как деятельность риелторов, к сожалению, не настолько подвержена вниманию государства», — заявлял заместитель министра Никита Стасишин.

Участники рынка, однако, оценивают инициативу критически. Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Гиновкер считает, что предлагаемые нормы лишь кратко фиксируют практики, которые сложились на рынке еще в начале 1990-х годов.

По словам члена правового комитета Российской гильдии риелторов Николая Зырянова, проект не решает ключевую проблему отрасли — отсутствие квалификационных требований к специалистам. Он отметил, что единственным ограничением станет запрет оказывать такие услуги самозанятым: работать на рынке смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Руководитель агентства «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов также обратил внимание на спорность самой идеи отнесения риелторских услуг к бытовому обслуживанию наряду, например, с ремонтом обуви или пошивом одежды.

Юристы указывают, что документ закрепляет лишь базовые принципы регулирования. Генеральный директор юридической компании «Юрсфера» Сергей Фомин отметил, что проект фактически впервые признает риелторскую деятельность на уровне подзаконного акта, однако не вводит обязательных требований к образованию, стажу или страхованию профессиональной ответственности.

Особые споры вызывает норма о том, что риелтор должен обеспечивать подготовку и проверку документов для сделки. Такая формулировка может означать, что посредник будет обязан компенсировать убытки, если сделка впоследствии будет оспорена из-за ошибок в документах.

При этом эксперты отмечают, что у риелторов нет полномочий для полноценной юридической проверки документов — они могут пользоваться только открытой информацией. Полномочиями по подтверждению законности сделки обладают нотариусы, Росреестр и судебная система.

По данным сервиса RusProfile, в России действует около 14,6 тыс. агентств недвижимости и 38,1 тыс. частных риелторов в статусе индивидуальных предпринимателей. В Санкт-Петербурге зарегистрированы примерно 1,3 тыс. агентств и 3,8 тыс. таких специалистов.