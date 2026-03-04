Я нашел ошибку
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»

112
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.

Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России. Пленарное заседание прошло на площадке Института развития образования. Организатором выступил региональный ресурсный центр проекта «Навигаторы детства» Самарской области.
Встречу проекта Знание.Государство провела лектор Российского общества «Знание», доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской федерации Мария Широ. Она представила комплексный подход к формированию культуры межнационального общения у школьников как стратегической задачи российского образования в условиях многонационального государства. 
В своем выступлении лектор раскрыла ключевые принципы воспитания, включая диалог культур и единство гражданской идентичности, а также подробно остановилась на практических инструментах реализации этих принципов в урочной и внеурочной деятельности. Особое внимание Мария Широ уделила конкретным проектным методикам, таким как исследование семейных архивов, анализ фольклора и изучение топонимики, которые позволяют детям через совместную деятельность осознать общность ценностей и исторической памяти разных народов России.
«Наша страна исторически сложилась как уникальная цивилизация, объединяющая более ста девяноста народов. В этом контексте школа выступает первичным социальным институтом, где закладывается фундаментальный опыт позитивного взаимодействия с людьми других культур. Современная российская школа, особенно в крупных городах, представляет собой микромодель общества. В одном классе могут учиться дети с разными этническими и культурными кодами, что создает как естественную среду для диалога, так и потенциальные риски возникновения конфликтов на бытовой почве, распространения стереотипов или буллинга. Профилактика ксенофобии и экстремизма, таким образом, начинается именно в школьной среде», - подчеркнула Мария Широ.
Лектор отметила, что эта работа опирается на солидную правовую базу. Стратегия национальной политики Российской Федерации и Федеральные государственные образовательные стандарты прямо закрепляют задачи воспитания гражданской идентичности, патриотизма и уважения к культурам народов России. Это прямое государственное поручение системе образования. С психолого-педагогической точки зрения, детский и подростковый возраст является сензитивным периодом, то есть периодом наибольшей чувствительности к формированию ценностных ориентаций, толерантности и эмпатии. Грамотно организованная работа в школе способна предупредить возникновение предрассудков, которые во взрослом возрасте искоренить крайне сложно. В конечном итоге, культура межнационального общения становится метапредметной компетенцией, то есть навыком, необходимым для успешной жизни в любых сферах. Она включает в себя развитые коммуникативные навыки, критическое мышление для анализа и развенчания стереотипов, а также способность к эффективному сотрудничеству.
«В основе воспитания культуры межнационального общения лежит принцип равноправного диалога культур, где каждый народ представляет ценность и может обогатить общее пространство. Ключевая задача - сформировать у школьника понимание собственной идентичности россиянина и представителя своего народа, избегая как нивелирования различий, так и их противопоставления общероссийскому единству. Такой подход отражает реальный поликультурный состав страны с акцентом на позитивных примерах сотрудничества и общих ценностях, таких как семья и уважение к старшим. Реализация этих принципов требует вовлечения детей в совместную творческую деятельность и профилактику конфликтов через развитие у педагогов медиативных навыков», - пояснила Мария Широ.
Лектор Общества «Знание» отметила, что процесс воспитания культуры межнационального общения строится на принципах интегративности, предполагающей включение этой темы в содержание всех основных учебных предметов, и сетевого взаимодействия школы с национально-культурными объединениями и учреждениями культуры. Важнейшими направлениями являются поддержка изучения родных языков народов РФ наряду с русским языком, а также активное вовлечение родителей как носителей культурных традиций в школьную жизнь. На уроках истории и обществознания акцент делается на совместном историческом пути и подвигах народов России, в то время как литература знакомит с произведениями писателей разных национальностей, раскрывающими общечеловеческие ценности. География и биология, в свою очередь, позволяют проследить взаимосвязь культурных традиций, включая особенности быта и хозяйства, с природными условиями проживания различных народов.
На стратегической сессии участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с воспитанием культуры межнационального общения у детей и молодежи. Ключевыми темами стали поддержка русского языка как государственного, формирование гражданского самосознания и единства многонационального народа России, а также сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей. Особое внимание уделили этнокультурному развитию народов РФ, включая культуру русского народа, и профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве. Работа в формате круглых столов и дискуссионных площадок позволила участникам представить успешные практики, обменяться опытом и сформировать конкретные воспитательные проекты на 2026 год с привлечением социальных партнеров.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

