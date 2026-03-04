7 марта от вокзала Самары отправится «Грушинский экспресс», пассажиров которого ждет концертная программа «Музыка весны»

В преддверии Международного женского дня, 7 марта, АО «Самарская ППК» организует специальный рейс электропоезда «Грушинский экспресс». В 10:02 от вокзала Самары отправится состав, пассажиров которого ждет концертная программа «Музыка весны».

Идея принадлежит самарскому барду Леониду Радину:

«Мы будем выступать вместе с коллективом, который в шутку называем "Оркестр Большой Самарской тропы". Прозвучат как знакомые песни, так и совсем новые тексты».

В Самарской ППК отметили, что этот проект запускается впервые, дополняя акцию «Поезд мужества» 23 февраля. Если опыт окажется удачным, «Музыку весны» сделают ежегодной.

Попасть на концерт можно, купив обычный билет на этот рейс.

Фото: департамент информационной политики СО