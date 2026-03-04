Я нашел ошибку
Главные новости:
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании
Юрист Васильчук: за плохой запах из квартиры могут привлечь к ответственности.
Юрист рассказал об ответственности за неприятный запах из квартиры
3 мартаТатьяна Залетова рекомендовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, так как их крахмал усваивается медленнее, что обеспечивает плавный рост уровня сахара в крови, 
Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными
2 марта Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Развитие системы реабилитации людей с ОВЗ обсудили на площадке протезно-ортопедического предприятия в Самаре
 Температура воздухав Самаре 5 марта ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Ночью гололедица.
5 марта в регионе днем снег, слабая метель, до -5°С
На развитие кадров АПК региона в 2026 году направят более 315 млн рублей, в том числе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Неделя науки - 2026» стартовала в Самарском государственном аграрном университете
В Самарской ППК отметили, что этот проект запускается впервые, дополняя акцию «Поезд мужества» 23 февраля. Если опыт окажется удачным, «Музыку весны» сделают ежегодной.
7 марта от вокзала Самары отправится «Грушинский экспресс», пассажиров которого ждет концертная программа «Музыка весны»
4 марта (среда) в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера короткометражного фильма «Вкус уходящей осени».
В Самаре сняли мистическую драму о невидимых друзьях: премьера сегодня в кинотеатре «Художественный»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
7 марта от вокзала Самары отправится «Грушинский экспресс», пассажиров которого ждет концертная программа «Музыка весны»

203
В Самарской ППК отметили, что этот проект запускается впервые, дополняя акцию «Поезд мужества» 23 февраля. Если опыт окажется удачным, «Музыку весны» сделают ежегодной.

В преддверии Международного женского дня, 7 марта, АО «Самарская ППК» организует специальный рейс электропоезда «Грушинский экспресс». В 10:02 от вокзала Самары отправится состав, пассажиров которого ждет концертная программа «Музыка весны».

Идея принадлежит самарскому барду Леониду Радину:
«Мы будем выступать вместе с коллективом, который в шутку называем "Оркестр Большой Самарской тропы". Прозвучат как знакомые песни, так и совсем новые тексты».

В Самарской ППК отметили, что этот проект запускается впервые, дополняя акцию «Поезд мужества» 23 февраля. Если опыт окажется удачным, «Музыку весны» сделают ежегодной.

Попасть на концерт можно, купив обычный билет на этот рейс.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

