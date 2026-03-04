«Неделя науки - 2026» стартовала в Самарском государственном аграрном университете. Ученые из России и стран ближнего зарубежья, представители власти и агробизнеса обсуждают инновации в АПК, роботизацию и подготовку кадров.



В прошлом году губернатор Вячеслав Федорищев и министр Оксана Лут поставили задачу сделать вуз центром аграрного образования для всего Поволжья. Форум демонстрирует, как наука и практика работают над этим сообща.



Разработки ученых вуза уже легли в основу федеральных стандартов по испытаниям агродронов.



В лаборатории университета по заказу аграриев выращивают оздоровленный посадочный материал. Заказчику по нацпроекту компенсируют до 90% затрат. В проекте участвуют студенты-целевики.



На развитие кадров АПК региона в 2026 году направят более 315 млн рублей, в том числе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».



Фото: Самарская область